طائرات روسية مسيرة تلقي منشورات تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام... فيديو
12:36 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 18.11.2023)
© Sputnikطائرات روسية تلقي منشورات من الجو تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للجيش الروسي، قامت بإسقاط منشورات بالاستعانة بالطائرات المسيرة، تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام مع تضمين خريطة تعليمات وتوجيهات لتنفيذ عملية الاستسلام من المواقع الأوكرانية.
وتستخدم القوات الروسية لتنفيذ هذه المهمة، طائرات دون طيار مجهزة خصيصا، تستطيع حمل هذه المنشورات.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعات عسكرية من القوات "دنيبر" بمساعدة طائرات من دون طيار، مجهزة خصيصا، ألقت "منشورات" في اتجاه خيرسون تحمل مواد توجيهية خاصة".
مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تلقي منشورات من الجو تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام تتضمن خريطة تعليمات لتنفيذ عملية الاسستلام— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 18, 2023
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ونوّه المصدر إلى أن المنشورات "لا تحتوي فقط على دعوات للجيش الأوكراني للاستسلام وبالتالي إنقاذ حياتهم، ولكن أيضا تعليمات مفصلة حول كيفية القيام بذلك بشكل صحيح".
وأشار المصدر إلى أنه، وبفضل هذا العمل، استسلم عشرات المسلحين من نظام كييف بالفعل للجيش الروسي، وهم جميعا على قيد الحياة وبأمان، وتم تقديم المساعدة الطبية لأولئك الذين يحتاجون إليها.