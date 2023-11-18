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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/طائرات-روسية-تلقي-منشورات-تطالب-القوات-الأوكرانية-بالاستسلام-فيديو---1083258312.html
طائرات روسية مسيرة تلقي منشورات تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام... فيديو
طائرات روسية مسيرة تلقي منشورات تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام... فيديو
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للجيش الروسي، قامت بإسقاط منشورات بالاستعانة بالطائرات المسيرة، تطالب القوات الأوكرانية... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T12:36+0000
2023-11-18T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتستخدم القوات الروسية لتنفيذ هذه المهمة، طائرات دون طيار مجهزة خصيصا، تستطيع حمل هذه المنشورات.وأشار المصدر إلى أنه، وبفضل هذا العمل، استسلم عشرات المسلحين من نظام كييف بالفعل للجيش الروسي، وهم جميعا على قيد الحياة وبأمان، وتم تقديم المساعدة الطبية لأولئك الذين يحتاجون إليها.شاهد أيضا: صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديوشاهد أيضا: نظام صواريخ "إيغلا إس" المحمول المضاد للطائرات
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرات روسية مسيرة تلقي منشورات تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام... فيديو

12:36 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 18.11.2023)
© Sputnikطائرات روسية تلقي منشورات من الجو تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام
طائرات روسية تلقي منشورات من الجو تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن جنود مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للجيش الروسي، قامت بإسقاط منشورات بالاستعانة بالطائرات المسيرة، تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام مع تضمين خريطة تعليمات وتوجيهات لتنفيذ عملية الاستسلام من المواقع الأوكرانية.
وتستخدم القوات الروسية لتنفيذ هذه المهمة، طائرات دون طيار مجهزة خصيصا، تستطيع حمل هذه المنشورات.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعات عسكرية من القوات "دنيبر" بمساعدة طائرات من دون طيار، مجهزة خصيصا، ألقت "منشورات" في اتجاه خيرسون تحمل مواد توجيهية خاصة".

ونوّه المصدر إلى أن المنشورات "لا تحتوي فقط على دعوات للجيش الأوكراني للاستسلام وبالتالي إنقاذ حياتهم، ولكن أيضا تعليمات مفصلة حول كيفية القيام بذلك بشكل صحيح".

وأشار المصدر إلى أنه، وبفضل هذا العمل، استسلم عشرات المسلحين من نظام كييف بالفعل للجيش الروسي، وهم جميعا على قيد الحياة وبأمان، وتم تقديم المساعدة الطبية لأولئك الذين يحتاجون إليها.
شاهد أيضا: صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديو
شاهد أيضا: نظام صواريخ "إيغلا إس" المحمول المضاد للطائرات
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