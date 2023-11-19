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https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-اتفاق-مرتقب-بين-إسرائيل-وحماس-للإفراج-عن-عدد-من-الرهائن-مقابل-هدنة-مدتها-5-أيام-1083280785.html
إعلام: اتفاق مرتقب بين إسرائيل وحماس للإفراج عن عدد من الرهائن مقابل هدنة مدتها 5 أيام
إعلام: اتفاق مرتقب بين إسرائيل وحماس للإفراج عن عدد من الرهائن مقابل هدنة مدتها 5 أيام
أفادت أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحركة حماس، تقترب من التوصل لاتفاق للإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T03:26+0000
2023-11-19T03:26+0000
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
تحرير رهائن
العالم
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موسكو - سبوتنيك.وذكر الإعلام الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة على الاتفاق المحتمل، أن "إسرائيل والولايات المتحدة وحماس تقترب من اتفاق للإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام".ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
الولايات المتحدة الأمريكية
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حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, تحرير رهائن, العالم
حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, تحرير رهائن, العالم

إعلام: اتفاق مرتقب بين إسرائيل وحماس للإفراج عن عدد من الرهائن مقابل هدنة مدتها 5 أيام

03:26 GMT 19.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBفلسطيني ينقل رجلا مصابا إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره، بعد غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
فلسطيني ينقل رجلا مصابا إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره، بعد غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أفادت أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحركة حماس، تقترب من التوصل لاتفاق للإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام.
موسكو - سبوتنيك.وذكر الإعلام الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة على الاتفاق المحتمل، أن "إسرائيل والولايات المتحدة وحماس تقترب من اتفاق للإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام".
وأشار إلى أن وثيقة الاتفاق المكونة من 6 صفحات تدعو إلى وقف جميع العمليات العسكرية من قبل طرفي النزاع لمدة 5 أيام على الأقل، وإطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر على دفعات كل 24 ساعة، موضحة أن مراقبة وقف إطلاق النار ستتم عن طريق الجو.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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