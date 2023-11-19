https://sputnikarabic.ae/20231119/البيت-الأبيض-حماس-وإسرائيل-لم-تتوصلا-بعد-إلى-اتفاق-بشأن-وقف-مؤقت-لإطلاق-النار-1083280993.html
البيت الأبيض: حماس وإسرائيل لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار
البيت الأبيض: حماس وإسرائيل لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T04:46+0000
2023-11-19T04:46+0000
2023-11-19T05:00+0000
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طوفان الأقصى
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موسكو - سبوتنيك. قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أدريان واتسون، "لم نتوصل بعد إلى اتفاق، لكننا نواصل العمل الجاد بشأن الصفقة".وذكر الإعلام الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة على الاتفاق المحتمل، أن "إسرائيل والولايات المتحدة وحماس يقتربون من اتفاق للإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام".وأشارت الصحيفة إلى أن وثيقة الاتفاق المكونة من 6 صفحات تدعو إلى وقف جميع العمليات العسكرية من قبل طرفي النزاع لمدة 5 أيام على الأقل، وإطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر على دفعات كل 24 ساعة، موضحة أن مراقبة وقف إطلاق النار ستتم عن طريق الجو.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-اتفاق-مرتقب-بين-إسرائيل-وحماس-للإفراج-عن-عدد-من-الرهائن-مقابل-هدنة-مدتها-5-أيام-1083280785.html
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العالم, البيت الأبيض, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
العالم, البيت الأبيض, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
البيت الأبيض: حماس وإسرائيل لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار
04:46 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 19.11.2023)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار.
موسكو - سبوتنيك. قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أدريان واتسون، "لم نتوصل بعد إلى اتفاق، لكننا نواصل العمل الجاد بشأن الصفقة".
يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحركة حماس، يقتربون من التوصل لاتفاق للإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام.
وذكر الإعلام الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة على الاتفاق المحتمل، أن "إسرائيل والولايات المتحدة وحماس يقتربون من اتفاق للإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام".
وأشارت الصحيفة إلى أن وثيقة الاتفاق المكونة من 6 صفحات تدعو إلى وقف جميع العمليات العسكرية من قبل طرفي النزاع لمدة 5 أيام على الأقل، وإطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر على دفعات كل 24 ساعة، موضحة أن مراقبة وقف إطلاق النار ستتم عن طريق الجو.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.