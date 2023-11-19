https://sputnikarabic.ae/20231119/الصحة-العالمية-نخطط-لنقل-مرضى-مستشفى-الشفاء-إلى-مستشفيات-جنوب-غزة-خلال-الأيام-المقبلة-1083280576.html

الصحة العالمية: نخطط لنقل مرضى مستشفى الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة خلال الأيام المقبلة

الصحة العالمية: نخطط لنقل مرضى مستشفى الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة خلال الأيام المقبلة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنها تعمل على نقل المرضى في مستشفى الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة خلال الـ 72 ساعة... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T02:53+0000

2023-11-19T02:53+0000

2023-11-19T02:53+0000

طوفان الأقصى

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قصف مستشفى

منظمة الصحة العالمية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082785426_0:0:1033:582_1920x0_80_0_0_f5ef1f078a008302307ba1a31d87cb1d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت الصحة العالمية في بيان، "لا يزال هناك 25 عاملا صحيًا، و291 مريضا في مستشفى الشفاء، وقد وقعت عدة حالات وفاة خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، بسبب إغلاق الخدمات الطبية، ومن بين المرضى هناك 32 طفلا رضيعا في حالة حرجة للغاية، وشخصين في العناية المركزة دون جهاز أكسجين، و22 مريضا يخضعون لغسيل كلى".كانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، صرّحت أمس السبت، أنه نتيجة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، قُتل 198 طبيبا وعاملاً طبيًا، منذ بدء الأعمال العدائية، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-198-طبيبا-في-غزة-منذ-بدء-الحرب-1083273346.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قصف مستشفى, منظمة الصحة العالمية