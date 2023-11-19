https://sputnikarabic.ae/20231119/غالانت-حزب-الله-أطلق-أكثر-من-1000-صاروخ-على-إسرائيل-لكنه-يدفع-الثمن-باهظا-1083300876.html

غالانت: "حزب الله" أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل لكنه يدفع الثمن باهظا

غالانت: "حزب الله" أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل لكنه يدفع الثمن باهظا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الأحد، أن بلاده "رصدت اتجاها متزايدا من إيران لتكثيف هجماتها عبر وكلائها والعدوان على دولة إسرائيل". 19.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال غالانت، في تصريحات له، إن "إيران هي أصل العداء"، مشيرا إلى أن "حزب الله" اللبناني أطلق أكثر من 1000 صاروخ على الحدود الشمالية، لكن يدفع ثمناً باهظاً كل يوم".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب تتعامل مع حرب متعددة الجبهات لكن تركيزها على قطاع غزة، متابعا: "الشاباك والجيش الإسرائيلي يحبطان يومياً العديد من المحاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيليين في الضفة الغربية".يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231119/حزب-الله-يعلن-استهداف-تجمعات-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-اللبنانية-1083294753.html

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