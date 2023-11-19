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https://sputnikarabic.ae/20231119/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الكنيست-يناقش-مشروع-قانون-إعدام-أسرى-فلسطينيين-فيديو-وصور-1083279855.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T06:26+0000
2023-11-19T06:28+0000
الكنيست الإسرائيلي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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الكنيست الإسرائيلي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
الكنيست الإسرائيلي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور

06:26 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 19.11.2023)
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يتبع
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن إسرائيل وحركة حماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار.
جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحركة حماس، يقتربون من التوصل لاتفاق للإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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