https://sputnikarabic.ae/20231119/لحظة-توجيه-راجمتي-الإعصار-الروسيتين-رشقات-صاروخية-ضد-تجمعات-قوات-كييف-فيديو-1083282345.html
لحظة توجيه راجمتي "الإعصار" الروسيتين رشقات صاروخية ضد تجمعات قوات كييف... فيديو
لحظة توجيه راجمتي "الإعصار" الروسيتين رشقات صاروخية ضد تجمعات قوات كييف... فيديو
احتلت راجمات الصواريخ الروسية مكانة مهمة في حيز العملية العسكرية الخاصة، حيث نفذت وما زالت تنفذ العديد من المهام القتالية الحساسة على خطوط النار. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T07:12+0000
2023-11-19T07:12+0000
2023-11-19T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ودمر زوج من راجمات "أوراغان" (الإعصار) مجموعة من الأهداف في منطقة العملية العسكرية الغربية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر مواصلة أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" التابعة لمجموعة قوات "الغرب" الروسية تنفيذ مهام إطلاق نار لتدمير مراكز القيادة وتجمع المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تم اكتشافها عن طريق الاستطلاع في اتجاه كوبيانسك.وتم استخدام منظومتي "أوراغان" في وقت واحد، وهذا ما يزيد رقعة الضرر ضد التجمعات المعادية، حيث تمت إصابة الأهداف جميعها بنجاح.شاهد أيضًا... صاروخ روسي موجه يضرب آلية أوكرانية خلال تسللها ليلا... فيديو
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
لحظة توجيه راجمتي "الإعصار" الروسيتين رشقات صاروخية ضد تجمعات قوات كييف... فيديو
احتلت راجمات الصواريخ الروسية مكانة مهمة في حيز العملية العسكرية الخاصة، حيث نفذت وما زالت تنفذ العديد من المهام القتالية الحساسة على خطوط النار.
ودمر زوج من راجمات "أوراغان" (الإعصار) مجموعة من الأهداف في منطقة العملية العسكرية الغربية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر مواصلة أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" التابعة لمجموعة قوات "الغرب" الروسية تنفيذ مهام إطلاق نار لتدمير مراكز القيادة وتجمع المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تم اكتشافها عن طريق الاستطلاع في اتجاه كوبيانسك.
وتم استخدام منظومتي "أوراغان" في وقت واحد، وهذا ما يزيد رقعة الضرر ضد التجمعات المعادية، حيث تمت إصابة الأهداف جميعها بنجاح.