https://sputnikarabic.ae/20231118/صاروخ-روسي-موجه-يضرب-آلية-أوكرانية-خلال-تسللها-ليلا-فيديو---1083266978.html
صاروخ روسي موجه يضرب آلية أوكرانية خلال تسللها ليلا... فيديو
صاروخ روسي موجه يضرب آلية أوكرانية خلال تسللها ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر أن الجنود الروس دمروا مركبات مدرعة أوكرانية قرب قرية كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T14:07+0000
2023-11-18T14:07+0000
2023-11-18T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
رصد عسكري
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وقام مقاتلو مجموعة "الجنوب" من القوات الروسية بتدمير مدرعة لمشاة العدو، إذ أصيبت بصاروخ موجه من صاروخ "بي تي آر كي".ونشرت الدفاع في وقت سابق، فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة مسلحة أوكرانية أثناء الحركة على محور أرتيوموفسك.وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على "تلغرام"، قيام وحدات روسية تابعة للقوات المجوقلة بتوجيه ضربة مباشرة لمجموعة المشاة الأوكرانية باستخدام صاروخ موجّه.شاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تلقي منشورات تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام... فيديوشاهد أيضا: صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديو
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روسيا, العالم, رصد عسكري
صاروخ روسي موجه يضرب آلية أوكرانية خلال تسللها ليلا... فيديو
14:07 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 14:19 GMT 18.11.2023)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر أن الجنود الروس دمروا مركبات مدرعة أوكرانية قرب قرية كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقام مقاتلو مجموعة "الجنوب" من القوات الروسية بتدمير مدرعة لمشاة العدو، إذ أصيبت بصاروخ موجه من صاروخ "بي تي آر كي".
ونشرت الدفاع في وقت سابق، فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة مسلحة أوكرانية أثناء الحركة على محور أرتيوموفسك.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على "تلغرام"، قيام وحدات روسية تابعة للقوات المجوقلة بتوجيه ضربة مباشرة لمجموعة المشاة الأوكرانية باستخدام صاروخ موجّه.