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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/صاروخ-روسي-موجه-يضرب-آلية-أوكرانية-خلال-تسللها-ليلا-فيديو---1083266978.html
صاروخ روسي موجه يضرب آلية أوكرانية خلال تسللها ليلا... فيديو
صاروخ روسي موجه يضرب آلية أوكرانية خلال تسللها ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر أن الجنود الروس دمروا مركبات مدرعة أوكرانية قرب قرية كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T14:07+0000
2023-11-18T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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وقام مقاتلو مجموعة "الجنوب" من القوات الروسية بتدمير مدرعة لمشاة العدو، إذ أصيبت بصاروخ موجه من صاروخ "بي تي آر كي".ونشرت الدفاع في وقت سابق، فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة مسلحة أوكرانية أثناء الحركة على محور أرتيوموفسك.وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على "تلغرام"، قيام وحدات روسية تابعة للقوات المجوقلة بتوجيه ضربة مباشرة لمجموعة المشاة الأوكرانية باستخدام صاروخ موجّه.شاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تلقي منشورات تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام... فيديوشاهد أيضا: صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديو
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

صاروخ روسي موجه يضرب آلية أوكرانية خلال تسللها ليلا... فيديو

14:07 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 14:19 GMT 18.11.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenseصاروخ من مروحية كا 52 روسية يدمر مدرعة أوكرانية بضربة ليلية
صاروخ من مروحية كا 52 روسية يدمر مدرعة أوكرانية بضربة ليلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر أن الجنود الروس دمروا مركبات مدرعة أوكرانية قرب قرية كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقام مقاتلو مجموعة "الجنوب" من القوات الروسية بتدمير مدرعة لمشاة العدو، إذ أصيبت بصاروخ موجه من صاروخ "بي تي آر كي".
ونشرت الدفاع في وقت سابق، فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة مسلحة أوكرانية أثناء الحركة على محور أرتيوموفسك.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على "تلغرام"، قيام وحدات روسية تابعة للقوات المجوقلة بتوجيه ضربة مباشرة لمجموعة المشاة الأوكرانية باستخدام صاروخ موجّه.
شاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تلقي منشورات تطالب القوات الأوكرانية بالاستسلام... فيديو
شاهد أيضا: صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديو
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