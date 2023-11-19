https://sputnikarabic.ae/20231119/هيئة-شؤون-الأسرى-مقتل-6-أسرى-فلسطينيين-في-السجون-الإسرائيلية-منذ-السابع-من-أكتوبر-1083280394.html
هيئة شؤون الأسرى: مقتل 6 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر
هيئة شؤون الأسرى: مقتل 6 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر
اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، السلطات الإسرائيلية بقتل الأسير الفلسطيني، ثائر سميح أبو عصب، في سجن النقب، والذي يقضي عقوبة في السجن مدتها 25... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T01:22+0000
2023-11-19T01:22+0000
2023-11-19T01:22+0000
العالم العربي
السجون الإسرائيلية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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رام الله - سبوتنيك. وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان، "اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية، في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 27/5/2005، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ليكون الأسير أبو عصب الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر".وأكدت هيئة شؤون الأسرى، أن "الاحتلال ينفّذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ أسرانا، وعن سبق إصرار"، محملة كافة القوى الدولية الداعمة لإسرائيل مسؤولية استمرار هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والعدوان المتواصل على قطاع غزة.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية
https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-6-عسكريين-جدد-في-غزة-1083272370.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السجون الإسرائيلية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, السجون الإسرائيلية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
هيئة شؤون الأسرى: مقتل 6 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر
اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، السلطات الإسرائيلية بقتل الأسير الفلسطيني، ثائر سميح أبو عصب، في سجن النقب، والذي يقضي عقوبة في السجن مدتها 25 عاما منذ عام 2005.
رام الله - سبوتنيك. وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان، "اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية، في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 27/5/2005، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا،
ليكون الأسير أبو عصب الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر".
وأكدت هيئة شؤون الأسرى، أن "الاحتلال ينفّذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ أسرانا، وعن سبق إصرار"، محملة كافة القوى الدولية الداعمة لإسرائيل مسؤولية استمرار هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والعدوان المتواصل على قطاع غزة.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية