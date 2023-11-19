https://sputnikarabic.ae/20231119/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-قد-تقطع-علاقتها-مع-إسرائيل-حال-اتخاذ-قرار-جماعي-من-قبل-عدة-دول-1083280192.html
وزير الخارجية التركي: أنقرة قد تقطع علاقتها مع إسرائيل حال اتخاذ قرار جماعي من قبل عدة دول
وزير الخارجية التركي: أنقرة قد تقطع علاقتها مع إسرائيل حال اتخاذ قرار جماعي من قبل عدة دول
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم السبت، أن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في حال كان ذلك قرارا جماعيا من قبل عدة دول لتحقيق الأثر... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T00:34+0000
2023-11-19T00:34+0000
2023-11-19T00:34+0000
أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية التركي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، "منذ بداية الصراع، اتخذنا موقفا مبدئيا يتمثل في ضرورة اتخاذ القرارات في وقت واحد من قبل العديد من الدول الإسلامية ودول العالم وحتى في أمريكا اللاتينية، حتى تكون أكثر قوة".في وقت سابق أمس السبت، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار في القطاع.وأضاف أردوغان في كلمة له خلال فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، إن بلاده "ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/أردوغان-سنتقدم-مع-أكثر-من-ألفي-محام-بشكوى-إلى-الجهات-المعنية-ضد-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-1083268016.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, وزير الخارجية التركي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
أخبار تركيا اليوم, وزير الخارجية التركي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
وزير الخارجية التركي: أنقرة قد تقطع علاقتها مع إسرائيل حال اتخاذ قرار جماعي من قبل عدة دول
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم السبت، أن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في حال كان ذلك قرارا جماعيا من قبل عدة دول لتحقيق الأثر المطلوب.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال فيدان في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، "منذ بداية الصراع، اتخذنا موقفا مبدئيا يتمثل في ضرورة اتخاذ القرارات في وقت واحد من قبل العديد من الدول الإسلامية ودول العالم وحتى في أمريكا اللاتينية
، حتى تكون أكثر قوة".
وأضاف فيدان أنه يجب على الدول الإسلامية أن تدعم بعضها البعض وأن تعمل كجبهة موحدة، مشيرا إلى ضرورة استخلاص الدروس من الأزمات السابقة والعمل بشكل جماعي.
في وقت سابق أمس السبت، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار في القطاع.
وأضاف أردوغان في كلمة له خلال فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، إن بلاده "ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.