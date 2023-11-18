https://sputnikarabic.ae/20231118/أردوغان-سنتقدم-مع-أكثر-من-ألفي-محام-بشكوى-إلى-الجهات-المعنية-ضد-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-1083268016.html

أردوغان: سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة

أردوغان: سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إذا تم التوصل لوقف... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T14:45+0000

2023-11-18T14:45+0000

2023-11-18T14:45+0000

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وقال أردوغان في كلمة له خلال فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، إن بلاده "ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف، قائلا: "رأيت خلال زياتي لألمانيا أن العالم الغربي بأكمله والكيان الإمبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد"، وتابع، بالقول: "بيد إسرائيل نحو 10 آلاف من الرهائن الفلسطينيين، فلتعمل ألمانيا على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى حماس".وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد صرّح أنه "على إسرائيل أن تنهي الهجمات، التي ينفذها جيشها ضد المدنيين في قطاع غزة، على الفور".جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة بمناقشة الموازنة الخاصة في وزارة الدفاع التركية، لعام 2024، داخل البرلمان التركي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الخميس الماضي.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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