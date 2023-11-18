https://sputnikarabic.ae/20231118/أردوغان-سنتقدم-مع-أكثر-من-ألفي-محام-بشكوى-إلى-الجهات-المعنية-ضد-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-1083268016.html
أردوغان: سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة
أردوغان: سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إذا تم التوصل لوقف... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T14:45+0000
2023-11-18T14:45+0000
2023-11-18T14:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_9f3193de1cde42baca11d3964ccb443e.jpg
وقال أردوغان في كلمة له خلال فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، إن بلاده "ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف، قائلا: "رأيت خلال زياتي لألمانيا أن العالم الغربي بأكمله والكيان الإمبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد"، وتابع، بالقول: "بيد إسرائيل نحو 10 آلاف من الرهائن الفلسطينيين، فلتعمل ألمانيا على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى حماس".وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد صرّح أنه "على إسرائيل أن تنهي الهجمات، التي ينفذها جيشها ضد المدنيين في قطاع غزة، على الفور".جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة بمناقشة الموازنة الخاصة في وزارة الدفاع التركية، لعام 2024، داخل البرلمان التركي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الخميس الماضي.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الخارجية-الفلسطينية-مجزرة-الفاخورة-ضمن-مخططات-إسرائيل-لمحو-أي-وجود-فلسطيني-في-غزة-1083266706.html
https://sputnikarabic.ae/20231118/مستشار-الرئيس-الإماراتي-تصريحات-إسرائيل-حول-وجود-طويل-الأمد-في-قطاع-غزة-مثيرة-للقلق-1083259695.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_76dc6c6fd1470a64c1c978b56266394e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أردوغان: سنتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة، إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار في القطاع.
وقال أردوغان في كلمة له خلال فعالية للاتحاد الوطني لطلبة تركيا، إن بلاده "ستتقدم مع أكثر من ألفي محام بشكوى إلى الجهات المعنية ضد المجازر الإسرائيلية في غزة"، حسب وكالة
"الأناضول" التركية.
وأضاف، قائلا: "رأيت خلال زياتي لألمانيا أن العالم الغربي بأكمله والكيان الإمبريالي الصليبي متحدان في خندق واحد"، وتابع، بالقول: "بيد إسرائيل نحو 10 آلاف من الرهائن الفلسطينيين، فلتعمل ألمانيا على إطلاق سراحهم ونحن بدورنا سنعمل من أجل ضمان الإفراج عن المحتجزين لدى حماس".
وأردف أردوغان، قائلا: "إسرائيل تقتحم المستشفيات بالمدافع والدبابات، وما زالوا يبحثون عن نفق تحت مستشفى الشفاء، واتضح أن كل تلك الأنفاق مجرد أكاذيب".
وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد صرّح أنه "على إسرائيل أن تنهي الهجمات، التي ينفذها جيشها
ضد المدنيين في قطاع غزة، على الفور".
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة خاصة بمناقشة الموازنة الخاصة في وزارة الدفاع التركية، لعام 2024، داخل البرلمان التركي، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية، الخميس الماضي.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.