عربي
https://sputnikarabic.ae/20231120/أهالي-درنة-الناجين-من-إعصار-دانيال-يستأنفون-صيانة-بيوتهم-صور-وفيديو-1083328563.html
أهالي درنة الناجين من إعصار "دانيال" يستأنفون صيانة بيوتهم... صور وفيديو
أهالي درنة الناجين من إعصار "دانيال" يستأنفون صيانة بيوتهم... صور وفيديو
بدأت الحياة تعود لطبيعتها في مدينة درنة بعد مرور أكثر من شهرين على كارثة إعصار "دانيال" المدمر، بعدما استأنف الأهالي صيانة بيوتهم التي تضررت من هذا الإعصار،... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T17:49+0000
2023-11-20T17:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083327403_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4c1908e2fe0bf214a4ad2e4978e562b0.jpg
قال يوسف هابيل، أحد الناجين، الذي بدأ في صيانة بيتة من آثار الإعصار، في تصريح خاص لسبوتنيك، إن الإعصار الأخير خلف أضرارا مادية كبيرة، مؤكدا عدم وجود أي أضرار بشرية.وأضاف أن "النجاة كانت بأعجوبة من هذه الكارثة"، متابعا: "تعلقت في سقف المنزل قرابة ساعة ونصف مع والدي ووالدتي وأخي الأكبر، وبعد ذلك انخفض منسوب المياه دفعة واحدة".وأردف: "ما حدث في تمام الساعة 2:40 صباحا من يوم الكارثة، كنتُ واقفا في وسط البيت فجأة وقع باب البيت واندفعت تيارات المياه القوية، وكانت ارتفاع المياه قد بلغ تقريبا ثلاثة أمتار، لا يوجد أي مجال للتنفس سوا 20 سم فقط".واستطرد: "خلفت هذه الموجة أضرارا كبيرة في المنزل ودمرت تقريبا 90‎%‎ من المنزل".وأكد أنهم سيرجعون لبيتهم وأن مدينة درنة قوية وسوف تعود أحسن من ذي قبل، وأن هذا هو وقت الإيجابية والتفكير في المستقبل، داعيا الحكومات الليبية إلى ضرورة الإسراع في إعادة إعمار المدينة عن طريق الشركات الدولية.يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20231102/استمرار-فعاليات-اليوم-الثاني-للمؤتمر-الدولي-لإعادة-إعمار-مدينة-درنة-شرقي-ليبيا-فيديو-1082727392.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083327403_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dbde52deb3febee528e86e49334de6be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, الأخبار

أهالي درنة الناجين من إعصار "دانيال" يستأنفون صيانة بيوتهم... صور وفيديو

17:49 GMT 20.11.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاستئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
بدأت الحياة تعود لطبيعتها في مدينة درنة بعد مرور أكثر من شهرين على كارثة إعصار "دانيال" المدمر، بعدما استأنف الأهالي صيانة بيوتهم التي تضررت من هذا الإعصار، للسكن فيها قبل اشتداد فصل الشتاء عليهم.
قال يوسف هابيل، أحد الناجين، الذي بدأ في صيانة بيتة من آثار الإعصار، في تصريح خاص لسبوتنيك، إن الإعصار الأخير خلف أضرارا مادية كبيرة، مؤكدا عدم وجود أي أضرار بشرية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاستئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاستئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاستئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاستئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاستئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاستئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
1/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
2/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
3/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
4/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
5/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
6/6
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا
وأضاف أن "النجاة كانت بأعجوبة من هذه الكارثة"، متابعا: "تعلقت في سقف المنزل قرابة ساعة ونصف مع والدي ووالدتي وأخي الأكبر، وبعد ذلك انخفض منسوب المياه دفعة واحدة".
وأردف: "ما حدث في تمام الساعة 2:40 صباحا من يوم الكارثة، كنتُ واقفا في وسط البيت فجأة وقع باب البيت واندفعت تيارات المياه القوية، وكانت ارتفاع المياه قد بلغ تقريبا ثلاثة أمتار، لا يوجد أي مجال للتنفس سوا 20 سم فقط".
واستطرد: "خلفت هذه الموجة أضرارا كبيرة في المنزل ودمرت تقريبا 90‎%‎ من المنزل".
وأكد أنهم سيرجعون لبيتهم وأن مدينة درنة قوية وسوف تعود أحسن من ذي قبل، وأن هذا هو وقت الإيجابية والتفكير في المستقبل، داعيا الحكومات الليبية إلى ضرورة الإسراع في إعادة إعمار المدينة عن طريق الشركات الدولية.
المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
استمرار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة شرقي ليبيا... فيديو
2 نوفمبر, 10:57 GMT
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:50 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала