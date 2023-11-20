عربي
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-الصين-تقترب-من-سد-الفجوة-التكنولوجية-لسلاح-الغواصات-مع-أمريكا--1083318667.html
إعلام: الصين تقترب من سد "الفجوة التكنولوجية" لسلاح الغواصات مع أمريكا
إعلام: الصين تقترب من سد "الفجوة التكنولوجية" لسلاح الغواصات مع أمريكا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أسطول الغواصات الصيني يعمل بسرعة على سد "الفجوة التكنولوجية" مع الغواصات الأمريكية في المعيار الرئيسي المتمثل في الهدوء. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T13:38+0000
2023-11-20T13:38+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104468/66/1044686686_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_b5e88703754dc314a32467cda113739c.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أنه على مدى عقود، لم يكن لدى أمريكا اهتمام يذكر بالغواصات الصينية، التي كانت صاخبة ويمكن تعقبها بسهولة. وفي الوقت نفسه، واجه الجيش الصيني صعوبة في اكتشاف الغواصات الأمريكية الفائقة الهدوء.وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال": "هذا يعني أن تكنولوجيا منع الضوضاء قد لوحظت لأول مرة بين الغواصات الصينية، المستخدمة في أحدث الغواصات الأمريكية".ووفقًا لضابط البحرية السابق كريستوفر كارلسون، تحتاج أمريكا إلى استراتيجيات جديدة وموارد جديدة لاكتشاف وتتبع وربما هزيمة جيل جديد من الغواصات الصينية الأكثر هدوءًا.وبناء على المعلومات المتاحة، يعتقد كارلسون أن الغواصات الصينية الجديدة ستكون هادئة مثل الغواصات الهجومية الروسية "أكولا 1" (الغواصة من المشروع 971)، والتي شكلت قفزة إلى الأمام في التخفي والسرعة مقارنة بالغواصات السابقة لأسطول الغواصات الروسية.وقال كارلسون: "سيكون من الصعب للغاية العثور على قارب صامت بهذا القدر، العواقب بالنسبة لأمريكا وحلفائنا في المحيط الهادئ ستكون خطيرة للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20231116/غواصة-بوري-النووية-الروسية-تستطيع-السمع-تحت-الماء-لمسافة-تفوق-نظيراتها-الأمريكية-بمرة-ونصف--1083188395.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104468/66/1044686686_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_154f86771d60365b1daf3444474162c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الصين تقترب من سد "الفجوة التكنولوجية" لسلاح الغواصات مع أمريكا

13:38 GMT 20.11.2023
© Photo / Pixabay / Skeezeغواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Photo / Pixabay / Skeeze
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أسطول الغواصات الصيني يعمل بسرعة على سد "الفجوة التكنولوجية" مع الغواصات الأمريكية في المعيار الرئيسي المتمثل في الهدوء.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أنه على مدى عقود، لم يكن لدى أمريكا اهتمام يذكر بالغواصات الصينية، التي كانت صاخبة ويمكن تعقبها بسهولة. وفي الوقت نفسه، واجه الجيش الصيني صعوبة في اكتشاف الغواصات الأمريكية الفائقة الهدوء.

وتابع المقال المنشور نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أنه في أوائل عام 2023، أطلقت الصين غواصة هجومية نووية بنظام دفع بمضخة نفاثة بدلاً من المروحة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية".

وصول غواصة كنياز فلاديمير من فئة بوري إلى القاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في شمال روسيا غادجييفو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
غواصة "بوري" النووية الروسية تستطيع "السمع" تحت الماء لمسافة تفوق نظيراتها الأمريكية بمرة ونصف
16 نوفمبر, 07:37 GMT
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال": "هذا يعني أن تكنولوجيا منع الضوضاء قد لوحظت لأول مرة بين الغواصات الصينية، المستخدمة في أحدث الغواصات الأمريكية".
ووفقًا لضابط البحرية السابق كريستوفر كارلسون، تحتاج أمريكا إلى استراتيجيات جديدة وموارد جديدة لاكتشاف وتتبع وربما هزيمة جيل جديد من الغواصات الصينية الأكثر هدوءًا.
وبناء على المعلومات المتاحة، يعتقد كارلسون أن الغواصات الصينية الجديدة ستكون هادئة مثل الغواصات الهجومية الروسية "أكولا 1" (الغواصة من المشروع 971)، والتي شكلت قفزة إلى الأمام في التخفي والسرعة مقارنة بالغواصات السابقة لأسطول الغواصات الروسية.
وقال كارلسون: "سيكون من الصعب للغاية العثور على قارب صامت بهذا القدر، العواقب بالنسبة لأمريكا وحلفائنا في المحيط الهادئ ستكون خطيرة للغاية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала