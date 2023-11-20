https://sputnikarabic.ae/20231120/الخارجية-الإسرائيلية-نرفض-التعاون-مع-الجنائية-الدولية--1083329799.html
الخارجية الإسرائيلية: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية
الخارجية الإسرائيلية: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور بن دور، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن "تل أبيب تدافع عن حقوق... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T18:52+0000
2023-11-20T18:52+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بن دور في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن لا نثق في لجان التحقيق، لأنها تأتي بأجندة معروفة مسبقا ونعرف قبل بدء التحقيق ماذا ستكون استنتاجاتها، ولدينا تجربه بعد حرب 2009 على غزة عندما تشكلت لجنة غولدستون لتقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم نعترف بتقريرها، وبالتالي موقفنا معروف، لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فنحن ندافع عن حقوق مواطنينا ونحارب الإرهاب، لا، لن نتعاون مع الجنائية الدولية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية
https://sputnikarabic.ae/20231120/أنصار-الله-تنشر-فيديو-لعملية-الاستيلاء-على-السفينة-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-1083325567.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الإسرائيلية: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور بن دور، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن "تل أبيب تدافع عن حقوق مواطنيها وتحارب الإرهاب".
موسكو - سبوتنيك. وقال بن دور في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن لا نثق في لجان التحقيق، لأنها تأتي بأجندة معروفة مسبقا ونعرف قبل بدء التحقيق ماذا ستكون استنتاجاتها، ولدينا تجربه بعد حرب 2009 على غزة عندما تشكلت لجنة غولدستون لتقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم نعترف بتقريرها، وبالتالي موقفنا معروف، لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فنحن ندافع عن حقوق مواطنينا ونحارب الإرهاب، لا، لن نتعاون مع الجنائية الدولية".
وفي السياق نفسه، أضاف: "نعم أعلم أن أعداد الضحايا 12 ألفا أو أكثر لكن مهمة إسرائيل وجيشها حماية مواطنيها الذين تعرضوا للقتل والاغتصاب ومسؤولية حماية الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية السلطة القائمة هناك، و"حماس" والمنظمات تحمي نفسها في الأنفاق المحصنة تحت الأرض".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية