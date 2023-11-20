عربي
https://sputnikarabic.ae/20231120/الخارجية-الإسرائيلية-نرفض-التعاون-مع-الجنائية-الدولية--1083329799.html
الخارجية الإسرائيلية: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية
الخارجية الإسرائيلية: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور بن دور، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن "تل أبيب تدافع عن حقوق... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T18:52+0000
2023-11-20T18:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082887679_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_f37e8ecff655965be7b897836be814eb.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بن دور في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن لا نثق في لجان التحقيق، لأنها تأتي بأجندة معروفة مسبقا ونعرف قبل بدء التحقيق ماذا ستكون استنتاجاتها، ولدينا تجربه بعد حرب 2009 على غزة عندما تشكلت لجنة غولدستون لتقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم نعترف بتقريرها، وبالتالي موقفنا معروف، لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فنحن ندافع عن حقوق مواطنينا ونحارب الإرهاب، لا، لن نتعاون مع الجنائية الدولية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية
https://sputnikarabic.ae/20231120/أنصار-الله-تنشر-فيديو-لعملية-الاستيلاء-على-السفينة-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-1083325567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082887679_165:0:784:464_1920x0_80_0_0_685ec85c52681164723acc026d659716.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الإسرائيلية: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية

18:52 GMT 20.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور بن دور، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن "تل أبيب تدافع عن حقوق مواطنيها وتحارب الإرهاب".
موسكو - سبوتنيك. وقال بن دور في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن لا نثق في لجان التحقيق، لأنها تأتي بأجندة معروفة مسبقا ونعرف قبل بدء التحقيق ماذا ستكون استنتاجاتها، ولدينا تجربه بعد حرب 2009 على غزة عندما تشكلت لجنة غولدستون لتقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم نعترف بتقريرها، وبالتالي موقفنا معروف، لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فنحن ندافع عن حقوق مواطنينا ونحارب الإرهاب، لا، لن نتعاون مع الجنائية الدولية".

وفي السياق نفسه، أضاف: "نعم أعلم أن أعداد الضحايا 12 ألفا أو أكثر لكن مهمة إسرائيل وجيشها حماية مواطنيها الذين تعرضوا للقتل والاغتصاب ومسؤولية حماية الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية السلطة القائمة هناك، و"حماس" والمنظمات تحمي نفسها في الأنفاق المحصنة تحت الأرض".

سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
"أنصار الله" تنشر فيديو لعملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر
17:08 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:50 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала