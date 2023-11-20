https://sputnikarabic.ae/20231120/العملات-الوطنية-تشغل-95-من-التعاملات-التجارية-بين-روسيا-والصين-1083314700.html
العملات الوطنية تشغل 95% من التعاملات التجارية بين روسيا والصين
العملات الوطنية تشغل 95% من التعاملات التجارية بين روسيا والصين
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلؤسوف، اليوم الاثنين، بأن 95 % من المعاملات التجارية بين روسيا والصين، تجري بالعملات الوطنية. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
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وقال بيلؤسوف، خلال اجتماع اللجنة الروسية الصينية المشتركة للتعاون والاستثمار: "يزداد حجم التسويات المتبادلة بين بلدينا بالعملات الوطنية، وبالفعل، يمثل اليوان والروبل 95% من إجمالي العمليات التجارية، بين روسيا والصين".يذكر أن روسيا لا تكشف رسميًا عن البيانات المتعلقة بحصة العملات في حجم التجارة مع الدول الأخرى. وفي الوقت نفسه، ينشر البنك المركزي إحصاءات إقليمية.وفي سبتمبر/أيلول، تم تسديد قيمة ما نسبته 37.2% من الصادرات الروسية إلى آسيا بالروبل، ونسبة 41.6% بالعملات الصديقة، وبالنسبة للواردات - نسبة 24.7% ونسبة 56.3% على التوالي.وقال الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين في حوار "حزب روسيا الموحدة - الحزب الشيوعي الصيني"، على موقع الكرملين الإلكتروني: "علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها".
https://sputnikarabic.ae/20231120/بوتين-روسيا-والصين-تقومان-بتنسيق-الجهود-لحل-المشاكل-الدولية-المهمة-لبناء-نظام-عالمي-1083309774.html
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روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
العملات الوطنية تشغل 95% من التعاملات التجارية بين روسيا والصين
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلؤسوف، اليوم الاثنين، بأن 95 % من المعاملات التجارية بين روسيا والصين، تجري بالعملات الوطنية.
وقال بيلؤسوف، خلال اجتماع اللجنة الروسية الصينية المشتركة للتعاون والاستثمار: "يزداد حجم التسويات المتبادلة بين بلدينا بالعملات الوطنية، وبالفعل، يمثل اليوان والروبل 95% من إجمالي العمليات التجارية، بين روسيا والصين".
يذكر أن روسيا لا تكشف رسميًا عن البيانات المتعلقة بحصة العملات في حجم التجارة مع الدول الأخرى. وفي الوقت نفسه، ينشر البنك المركزي إحصاءات إقليمية.
وفي سبتمبر/أيلول، تم تسديد قيمة ما نسبته 37.2% من الصادرات الروسية إلى آسيا بالروبل، ونسبة 41.6% بالعملات الصديقة، وبالنسبة للواردات - نسبة 24.7% ونسبة 56.3% على التوالي.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وجمهورية الصين الشعبية تقومان بتنسيق الجهود في حل أهم المشاكل الدولية، والإسهام في بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي.
وقال الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين في حوار "حزب روسيا الموحدة - الحزب الشيوعي الصيني"، على موقع الكرملين الإلكتروني: "علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها".