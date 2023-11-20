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ستولتنبرغ: الناتو يدرس إمكانية زيادة وجوده في البلقان
ستولتنبرغ: الناتو يدرس إمكانية زيادة وجوده في البلقان
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأن الناتو يدرس إمكانية زيادة وجوده في كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، وفي منطقة غرب البلقان. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T16:21+0000
2023-11-20T16:22+0000
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وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، في بريشتينا: "ندرس حاليا ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك زيادة دائمة لضمان عدم خروج هذا (العنف) عن السيطرة وخلق صراع عنيف جديد في كوسوفو والمنطقة بشكل أوسع".وفي 24 سبتمبر/أيلول، أعلنت شرطة كوسوفو عن هجوم على ضباط شرطة بالقرب من قرية بانسكا شمال المنطقة. وورد أن ضباط إنفاذ القانون تعرضوا لإطلاق النار، بما في ذلك باستخدام قاذفات القنابل اليدوية، ما أدى إلى مقتل أحدهم. كما أفادت الأنباء بأن مسلحين اقتحموا أراضي دير بانغسكا، في حين اتهمت سلطات كوسوفو "الجماعات الإجرامية الصربية" بالهجوم على ضباط إنفاذ القانون.
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كوسوفو, العالم, أخبار العالم الآن

ستولتنبرغ: الناتو يدرس إمكانية زيادة وجوده في البلقان

16:21 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 16:22 GMT 20.11.2023)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأن الناتو يدرس إمكانية زيادة وجوده في كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، وفي منطقة غرب البلقان.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، في بريشتينا: "ندرس حاليا ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك زيادة دائمة لضمان عدم خروج هذا (العنف) عن السيطرة وخلق صراع عنيف جديد في كوسوفو والمنطقة بشكل أوسع".

وأضاف: "نعم، سنفعل ما هو ضروري، فنحن نقوم حاليًا بمراجعة وجودنا العسكري في منطقة غرب البلقان، وهذا ينطبق على كل من كوسوفو والبوسنة والهرسك".

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وفي 24 سبتمبر/أيلول، أعلنت شرطة كوسوفو عن هجوم على ضباط شرطة بالقرب من قرية بانسكا شمال المنطقة. وورد أن ضباط إنفاذ القانون تعرضوا لإطلاق النار، بما في ذلك باستخدام قاذفات القنابل اليدوية، ما أدى إلى مقتل أحدهم. كما أفادت الأنباء بأن مسلحين اقتحموا أراضي دير بانغسكا، في حين اتهمت سلطات كوسوفو "الجماعات الإجرامية الصربية" بالهجوم على ضباط إنفاذ القانون.
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