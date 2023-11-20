https://sputnikarabic.ae/20231120/سيناتور-أمريكي-الولايات-المتحدة-لن-تكون-قادرة-على-مساعدة-أوكرانيا-حتى-يتم-حل-أزمة-الهجرة-1083324788.html

سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا حتى يتم حل أزمة الهجرة

سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا حتى يتم حل أزمة الهجرة

حذر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الديمقراطيين والجمهوريين شركاءهم في منتدى أمني دولي في هاليفاكس بكندا، من أنهم لا يستطيعون الالتزام تجاه أوكرانيا حتى يحل... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T16:39+0000

2023-11-20T16:39+0000

2023-11-20T16:39+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ونقلت صحيفة " بانشبول نيوز" عن السيناتور من الحزب الجمهوي: "أخبرنا كل المجموعات التي تحدثنا إليها أن هذا سيحدد ما إذا كان سيكون هناك تمويل لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان... لأنه كيف يمكنك العودة إلى الوطن والقول إنك تبرر حمايتهم ولكن لا تحمي حدودك الجنوبية؟ دون حل مناسب للمشكلة على الحدود لن يتغير شيء".وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر لبوابة "سيمافور"، إنه لن يكون هناك دعم للمساعدة العسكرية لأوكرانيا إذا لم تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تقليل عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر الحدود الجنوبية.وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، على مشروع قانون تمويل مؤقت من مرحلتين من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة حتى يناير- كانون الثاني وفبراير/ شباط. وأصبح الإجراء المؤقت بمثابة حل وسط - فالقانون الذي وقعه بايدن لا ينص على تخصيص مبلغ 106 مليارات دولار الذي طلبته الإدارة لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وهو ما يصر عليه الديمقراطيون، ولكنه لا يحتوي أيضًا على تخفيضات في الميزانية التي يسعى الجمهوريون إلى الحصول عليها.وبسبب الخلافات بين الأحزاب، لا يستطيع الكونغرس الاتفاق على اعتماد ميزانية دائمة، لذلك يتم اعتماد ميزانية مؤقتة مرارا وتكرارا. وهناك مبادرة تسوية أخرى قدمها رئيس مجلس النواب مايك جونسون لا تنص على مبلغ 106 مليار دولار الذي طلبته الإدارة لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وهو ما يصر عليه الديمقراطيون، ولكنها لا تحتوي أيضا على تخفيضات في الميزانية التي يسعى الجمهوريون إلى الحصول عليها.وسيتعين النظر في مسألة المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفصل. وطلب بايدن 106 مليارات دولار لهذا الغرض، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس. وصوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.

https://sputnikarabic.ae/20231120/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تكشف-اعتماد-أوكرانيا-الكلي-على-الدعم-الغربي-1083320065.html

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