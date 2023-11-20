https://sputnikarabic.ae/20231120/لافروف-روسيا-منفتحة-على-الحوار-غير-المسيس-مع-الحكومات-الغربية-1083311158.html
لافروف: روسيا منفتحة على الحوار "غير المسيس" مع الحكومات الغربية
لافروف: روسيا منفتحة على الحوار "غير المسيس" مع الحكومات الغربية
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ترحب بالتعاون الإنساني غير المسيس بين المناطق وممثلي الدول الغربية، وستقوم وزارة الخارجية... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T10:33+0000
2023-11-20T10:33+0000
2023-11-20T10:38+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لافروف في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس رؤساء الكيانات في روسيا التابع لوزارة الخارجية: "أما بالنسبة لاتصالات المناطق مع ممثلي الدول الغربية، فقد ذكرت بالفعل أننا منفتحون على مشاركة شخصياتهم الثقافية وفنانيهم وأوساطهم الشبابية والرياضية، وبالطبع، يجب أن يكون هذا التعاون غير سياسي".وأضاف: "ستبذل وزارة الخارجية كل ما في وسعها لضمان أن تكون الأمور على هذا النحو وأن تتطور هذه الأحداث حصريًا في سياق إنساني".وتابع: "نحن نؤيد أن تظل الثقافة خارج إطار أية عمليات سياسية أو صراعات أو أزمات. الثقافة يجب ألا تعرف الحدود".وشدد على أن هناك الكثير من المتعاطفين مع روسيا في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/لافروف-مصر-لاعب-عالمي-ودورها-يتجاوز-الشرق-الأوسط--1083197833.html
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روسيا, العالم العربي
لافروف: روسيا منفتحة على الحوار "غير المسيس" مع الحكومات الغربية
10:33 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 20.11.2023)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا ترحب بالتعاون الإنساني غير المسيس بين المناطق وممثلي الدول الغربية، وستقوم وزارة الخارجية بالمساعدة على ذلك وبكل الطرق الممكنة.
وقال لافروف في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس رؤساء الكيانات في روسيا التابع لوزارة الخارجية: "أما بالنسبة لاتصالات المناطق مع ممثلي الدول الغربية، فقد ذكرت بالفعل أننا منفتحون على مشاركة شخصياتهم الثقافية وفنانيهم وأوساطهم الشبابية والرياضية، وبالطبع، يجب أن يكون هذا التعاون غير سياسي".
وأضاف: "ستبذل وزارة الخارجية كل ما في وسعها لضمان أن تكون الأمور على هذا النحو وأن تتطور هذه الأحداث حصريًا في سياق إنساني".
وتابع: "نحن نؤيد أن تظل الثقافة خارج إطار أية عمليات سياسية أو صراعات أو أزمات. الثقافة يجب ألا تعرف الحدود".
وشدد على أن هناك الكثير من المتعاطفين مع روسيا في أوروبا والولايات المتحدة.