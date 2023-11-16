https://sputnikarabic.ae/20231116/لافروف-مصر-لاعب-عالمي-ودورها-يتجاوز-الشرق-الأوسط--1083197833.html

لافروف: مصر لاعب عالمي ودورها يتجاوز الشرق الأوسط

لافروف: مصر لاعب عالمي ودورها يتجاوز الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن مصر أصبحت لاعبا عالميا، وأن دورها يتجاوز قضية التسوية في الشرق الأوسط. 16.11.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

العالم العربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقاء أجراه مع قناة "آر تي"، نشرت مضمونه الخارجية الروسية في بيان: "تمتد قدراتها (مصر) كدولة ولاعب عالمي إلى ما بعد الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. إن مصر هي بالفعل لاعب عالمي".وتطرق وزير الخارجية الروسي إلى أهمية قمة "القاهرة للسلام"، التي عقدتها مصر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، مشيراً إلى أنها كانت الحدث الأول بعد تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة، بعد أحداث 7 أكتوبر.هذا واستضافت مصر، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، قمة "القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين؛ في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة "حماس"، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر.كما ضمت القمة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا.وشاركت في القمة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا؛ كما شارك وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه.وكان الرئيس المصري دعا إلى عقد قمة "القاهرة للسلام"، ضمن قرارات اتخذها في اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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