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القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/لحظة-استهداف-راجمات-روسية-لقوات-كييف-في-أرتيوموفسك-1083313893.html
لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسك
لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو جديد يظهر قيام القوات المسلحة الروسية بإطلاق صواريخ من نوع "غراد" على مواقع تابعة لنظام كييف على محور شمال... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T11:17+0000
2023-11-20T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر الفيديو المنشور قيام الوحدات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتجهيز المعدات العسكرية واحتساب القياسات من خلال أخذ المعلومات والإحداثيات المطلوبة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسك

11:17 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Илья Питалев
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو جديد يظهر قيام القوات المسلحة الروسية بإطلاق صواريخ من نوع "غراد" على مواقع تابعة لنظام كييف على محور شمال أرتيوموفسك.
وأظهر الفيديو المنشور قيام الوحدات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتجهيز المعدات العسكرية واحتساب القياسات من خلال أخذ المعلومات والإحداثيات المطلوبة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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