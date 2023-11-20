https://sputnikarabic.ae/20231120/لحظة-استهداف-راجمات-روسية-لقوات-كييف-في-أرتيوموفسك-1083313893.html
لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسك
لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو جديد يظهر قيام القوات المسلحة الروسية بإطلاق صواريخ من نوع "غراد" على مواقع تابعة لنظام كييف على محور شمال... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T11:17+0000
2023-11-20T11:17+0000
2023-11-20T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر الفيديو المنشور قيام الوحدات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتجهيز المعدات العسكرية واحتساب القياسات من خلال أخذ المعلومات والإحداثيات المطلوبة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لحظة استهداف راجمات روسية لقوات كييف في أرتيوموفسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو جديد يظهر قيام القوات المسلحة الروسية بإطلاق صواريخ من نوع "غراد" على مواقع تابعة لنظام كييف على محور شمال أرتيوموفسك.
وأظهر الفيديو المنشور قيام الوحدات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتجهيز المعدات العسكرية واحتساب القياسات من خلال أخذ المعلومات والإحداثيات المطلوبة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.