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مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت، أن ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادي التصادم 4... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T21:35+0000
2023-11-20T21:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت، في إفادة صحفية مساء أمس الاثنين: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يقوم برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ومخالفة للأجواء السورية".وأشار رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 4 انتهاكات خلال اليوم الماضي من قبل اثنين من مقاتلات "إف - 15" للتحالف.
https://sputnikarabic.ae/20231113/طائرة-مسيرة-تستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-مطار-خراب-الجير-شمال-شرقي-سوريا--1083114511.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 4 مرات

21:35 GMT 20.11.2023
© AFP 2023مقاتلة "إف - 15" أمريكية
مقاتلة إف - 15 أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت، أن ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت، في إفادة صحفية مساء أمس الاثنين: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يقوم برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ومخالفة للأجواء السورية".
استهداف قاعدة قرية خراب الجير الأمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
طائرة مسيرة تستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في مطار "خراب الجير" شمال شرقي سوريا
13 نوفمبر, 13:51 GMT
وأشار رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 4 انتهاكات خلال اليوم الماضي من قبل اثنين من مقاتلات "إف - 15" للتحالف.
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