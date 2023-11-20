https://sputnikarabic.ae/20231120/وزير-خارجية-العراق-المجموعات-المسلحة-التي-تهاجم-المصالح-الأجنبية-في-البلاد-تجلب-المخاطر-لنا-1083322361.html
وزير خارجية العراق: مهاجمة المجموعات المسلحة للمصالح الأجنبية في البلاد تجلب المخاطر لنا
وزير خارجية العراق: مهاجمة المجموعات المسلحة للمصالح الأجنبية في البلاد تجلب المخاطر لنا
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "الحكومة تعمل على وقف شامل لإطلاق النار في غزة"، مبينًا أنها "تحاول إقناع الفصائل المسلحة أن بعض... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T15:22+0000
2023-11-20T15:22+0000
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وقال حسين، خلال الاجتماع الرابع لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كردستان في مدينة دهوك، إن "استهداف المصالح الغربية في العراق يعرض أمنه للخطر، وقد يخلف ضحايا"، معربًا عن تخوف بلاده من تبعات اقتصادية وعسكرية بسبب استمرار استهداف القوات الأمريكية.وأضاف أن "مسألة الحرب، تطرح جملة من القضايا الأخرى خاصة، توسيع رقعة الحرب، وما الذي سيحدث مع استمرار الحرب لوقت طويل وتأثيرها على المدى البعيد، وتأثيرها على العراق وكيف سيكون".وكشف وزير الخارجية العراقي عن "تحرك لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو تلك الفصائل من أجل إيقاف هجماتها ضد الأمريكيين في العراق وسوريا"، مؤكدًا أن العراق مع تأسيس دولة فلسطين، وإعادة إعمار غزة.وأعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، في وقت سابق، أن أفراد الجيش الأمريكي والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، تعرضا لـ 55 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصيب 59 عسكريا.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تعلن-استهداف-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-1083098731.html
https://sputnikarabic.ae/20231108/إيران-لم-نتدخل-قط-في-أي-هجوم-ضد-القوات-الأمريكية-في-سوريا-والعراق-1082929302.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
وزير خارجية العراق: مهاجمة المجموعات المسلحة للمصالح الأجنبية في البلاد تجلب المخاطر لنا
15:22 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 15:29 GMT 20.11.2023)
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن "الحكومة تعمل على وقف شامل لإطلاق النار في غزة"، مبينًا أنها "تحاول إقناع الفصائل المسلحة أن بعض عملياتها ليست في صالح العراق".
وقال حسين، خلال الاجتماع الرابع
لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كردستان في مدينة دهوك، إن "استهداف المصالح الغربية في العراق يعرض أمنه للخطر، وقد يخلف ضحايا"، معربًا عن تخوف بلاده من تبعات اقتصادية وعسكرية بسبب استمرار استهداف القوات الأمريكية.
وأضاف أن "مسألة الحرب، تطرح جملة من القضايا الأخرى خاصة، توسيع رقعة الحرب، وما الذي سيحدث مع استمرار الحرب لوقت طويل وتأثيرها على المدى البعيد، وتأثيرها على العراق وكيف سيكون".
وكشف وزير الخارجية العراقي عن "تحرك لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو تلك الفصائل من أجل إيقاف هجماتها ضد الأمريكيين في العراق وسوريا"، مؤكدًا أن العراق مع تأسيس دولة فلسطين، وإعادة إعمار غزة.
وأعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، في وقت سابق، أن أفراد الجيش الأمريكي والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، تعرضا لـ 55 هجوما
، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصيب 59 عسكريا.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.