عربي
الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع "حماس"
https://sputnikarabic.ae/20231121/إيلون-ماسك-يتعهد-بالتبرع-بجزء-من-أرباح-إكس-للمستشفيات-الإسرائيلية-والهلال-الأحمر-في-غزة-1083360909.html
إيلون ماسك يتعهد بالتبرع بجزء من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة
إيلون ماسك يتعهد بالتبرع بجزء من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة
وعد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بالتبرع بدخل منصته "إكس" من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T23:49+0000
2023-11-21T23:49+0000
إيلون ماسك
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083039395_0:37:1071:639_1920x0_80_0_0_2e050e829b385bd020b2eb1a285cf427.jpg
وواشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك: "شركة "إكس" ستتبرع بجميع عوائد الإعلانات والاشتراكات المتعلقة بحرب غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة".وواجهت "إكس" انسحاباً كبيراً للمعلنين بعد تعليقات ماسك، التي رأى فيها النقاد علامات معاداة للسامية.واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة للسامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلاً: "لقد قلت الحقيقة".
https://sputnikarabic.ae/20231111/إيلون-ماسك-قتل-الأطفال-في-غزة-يخلق-مزيدا-من-حماس-فيديو-1083039552.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083039395_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_c7fe655a4aa8fdaadd01e131d41a0fc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيلون ماسك, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
إيلون ماسك, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

إيلون ماسك يتعهد بالتبرع بجزء من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة

23:49 GMT 21.11.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
تابعنا عبر
وعد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بالتبرع بدخل منصته "إكس" من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم مساعدات طبية للفلسطينيين.
وواشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك: "شركة "إكس" ستتبرع بجميع عوائد الإعلانات والاشتراكات المتعلقة بحرب غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
إيلون ماسك: قتل الأطفال في غزة يخلق مزيدا من "حماس"... فيديو
11 نوفمبر, 10:48 GMT
وواجهت "إكس" انسحاباً كبيراً للمعلنين بعد تعليقات ماسك، التي رأى فيها النقاد علامات معاداة للسامية.
واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة للسامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلاً: "لقد قلت الحقيقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 23:04 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:00 GMTВзрыв во время израильской бомбардировки на севере сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور20 نوفمبر, 22:26 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور19 نوفمبر, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала