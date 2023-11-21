https://sputnikarabic.ae/20231121/إيلون-ماسك-يتعهد-بالتبرع-بجزء-من-أرباح-إكس-للمستشفيات-الإسرائيلية-والهلال-الأحمر-في-غزة-1083360909.html
إيلون ماسك يتعهد بالتبرع بجزء من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة
إيلون ماسك يتعهد بالتبرع بجزء من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة
وعد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بالتبرع بدخل منصته "إكس" من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T23:49+0000
2023-11-21T23:49+0000
2023-11-21T23:49+0000
إيلون ماسك
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وواشنطن - سبوتنيك. وقال ماسك: "شركة "إكس" ستتبرع بجميع عوائد الإعلانات والاشتراكات المتعلقة بحرب غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة".وواجهت "إكس" انسحاباً كبيراً للمعلنين بعد تعليقات ماسك، التي رأى فيها النقاد علامات معاداة للسامية.واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة للسامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلاً: "لقد قلت الحقيقة".
https://sputnikarabic.ae/20231111/إيلون-ماسك-قتل-الأطفال-في-غزة-يخلق-مزيدا-من-حماس-فيديو-1083039552.html
غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
إيلون ماسك, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
إيلون ماسك يتعهد بالتبرع بجزء من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية والهلال الأحمر في غزة
وعد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بالتبرع بدخل منصته "إكس" من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم مساعدات طبية للفلسطينيين.
وواشنطن - سبوتنيك
. وقال ماسك: "شركة "إكس" ستتبرع بجميع عوائد الإعلانات والاشتراكات المتعلقة بحرب غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة".
وواجهت "إكس" انسحاباً كبيراً للمعلنين بعد تعليقات ماسك، التي رأى فيها النقاد علامات معاداة للسامية.
واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة للسامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس
التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلاً: "لقد قلت الحقيقة".