https://sputnikarabic.ae/20231121/الإمارات-مستعدون-للتعاون-الوثيق-مع-روسيا-في-إطار-بريكس-1083357658.html

الإمارات: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار "بريكس"

الإمارات: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار "بريكس"

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، إن بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار مجموعة "بريكس". 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T18:12+0000

2023-11-21T18:12+0000

2023-11-21T18:12+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

روسيا

مجموعة بريكس

العالم

العالم العربي

الأخبار

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068887533_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_575f0cf612d39a2303d183688a6a260f.jpg

موسكو - سبوتنيك. وأضاف السفير الإماراتي في حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني: "أود أيضا أن أؤكد على التبادل المنتظم للزيارات الرسمية والمشاركة في أهم المعارض والمنتديات الدولية التي تقام في البلدين".وتم افتتاح معرض مخصص لليوم الوطني لدولة الإمارات، أمس الاثنين، أتاح للضيوف فرصة فريدة للانغماس في أجواء الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، كما عرّفهم على أعمال الفنانين المعاصرين في الدولة.وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد التقى الخميس الماضي، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي، بوزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، ونائب وزير الخارجية سعيد الهاجري.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ريابكوف بحث خلال لقائه، موضوع انضمام دولة الإمارات إلى العمل في مجموعة "بريكس"، في سياق التوسع المرتقب للمجموعة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.وأوضحت الوزارة أن الجانب الإماراتي اطّلع على خطط الرئاسة الروسية المقبلة، وأشارت إلى أن إحدى المهام ستكون دمج المشاركين الجدد في آليات الشراكة.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل.وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها، بدءًا من 1 يناير 2024.يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.

https://sputnikarabic.ae/20230825/ما-الذي-يحققه-انضمام-مصر-والسعودية-والإمارات-إلى-بريكس-للشرق-الأوسط؟-1080422455.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد