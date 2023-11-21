https://sputnikarabic.ae/20231121/الإمارات-مستعدون-للتعاون-الوثيق-مع-روسيا-في-إطار-بريكس-1083357658.html
الإمارات: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار "بريكس"
الإمارات: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار "بريكس"
قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، إن بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار مجموعة "بريكس". 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T18:12+0000
2023-11-21T18:12+0000
2023-11-21T18:12+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف السفير الإماراتي في حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني: "أود أيضا أن أؤكد على التبادل المنتظم للزيارات الرسمية والمشاركة في أهم المعارض والمنتديات الدولية التي تقام في البلدين".وتم افتتاح معرض مخصص لليوم الوطني لدولة الإمارات، أمس الاثنين، أتاح للضيوف فرصة فريدة للانغماس في أجواء الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، كما عرّفهم على أعمال الفنانين المعاصرين في الدولة.وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد التقى الخميس الماضي، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي، بوزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، ونائب وزير الخارجية سعيد الهاجري.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ريابكوف بحث خلال لقائه، موضوع انضمام دولة الإمارات إلى العمل في مجموعة "بريكس"، في سياق التوسع المرتقب للمجموعة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.وأوضحت الوزارة أن الجانب الإماراتي اطّلع على خطط الرئاسة الروسية المقبلة، وأشارت إلى أن إحدى المهام ستكون دمج المشاركين الجدد في آليات الشراكة.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل.وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها، بدءًا من 1 يناير 2024.يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230825/ما-الذي-يحققه-انضمام-مصر-والسعودية-والإمارات-إلى-بريكس-للشرق-الأوسط؟-1080422455.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
الإمارات: مستعدون للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار "بريكس"
قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، إن بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا في إطار مجموعة "بريكس".
موسكو - سبوتنيك. وأضاف السفير الإماراتي في حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني: "أود أيضا أن أؤكد على التبادل المنتظم للزيارات الرسمية والمشاركة في أهم المعارض والمنتديات الدولية التي تقام في البلدين".
وتم افتتاح معرض مخصص لليوم الوطني لدولة الإمارات
، أمس الاثنين، أتاح للضيوف فرصة فريدة للانغماس في أجواء الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، كما عرّفهم على أعمال الفنانين المعاصرين في الدولة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد التقى الخميس الماضي، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي، بوزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، ونائب وزير الخارجية سعيد الهاجري.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ريابكوف بحث خلال لقائه، موضوع انضمام دولة الإمارات إلى العمل في مجموعة "بريكس"، في سياق التوسع المرتقب للمجموعة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأوضحت الوزارة أن الجانب الإماراتي اطّلع على خطط الرئاسة الروسية المقبلة، وأشارت إلى أن إحدى المهام ستكون دمج المشاركين الجدد في آليات الشراكة.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل.
وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها،
بدءًا من 1 يناير 2024.
يذكر أن مجموعة "بريكس
" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.