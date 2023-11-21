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الثاني خلال ساعات... طائرت مسيرة تدك القاعدة الأمريكية في حقول نفط جبسة شرقي سوريا
الثاني خلال ساعات... طائرت مسيرة تدك القاعدة الأمريكية في حقول نفط جبسة شرقي سوريا
للمرة الثانية خلال الساعات القليلة الماضية، هزت انفجارات ضخمة قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، مساء اليوم الثلاثاء 21... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T21:13+0000
2023-11-21T21:22+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن انفجارات متتالية وضخمة سمعت قبل قليل، في قاعدة (مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهداف أكثر من ثلاث طائرات مسيرة انتحارية القاعدة المذكورة.ويأتي الهجوم الجديد بالطائرات المسيرة بعد أقل من 3 ساعات من هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة المذكورة.وكان المراسل قد أكد استهداف القاعدة عبر رشقات صاروخية قبل قليل، وعليه أطلقت القوات الأمريكية صفارات الإنذار، وسط انتشار جنودها وتحليق مكثف لطائرات مسيرة ومروحية أمريكية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.وفي بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق تبنى فيه الهجوم : "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".يشار إلى أن الهجوم الجديد على قاعدة الشدادي هو الثامن منذ حملة (الانتقام لغزة)، فيما لم تشهد القواعد الأمريكية استهدافات منذ 48 ساعة الماضية كان أخرها استهداف قاعدة معمل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور والتنف بريف حمص.وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.
https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الأمريكية-في-العراق-وسوريا-تتعرض-للهجوم-66-مرة-منذ-17-أكتوبر-1083359556.html
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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, العالم العربي, العالم, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, العالم العربي, العالم, الأخبار

الثاني خلال ساعات... طائرت مسيرة تدك القاعدة الأمريكية في حقول نفط جبسة شرقي سوريا

21:13 GMT 21.11.2023 (تم التحديث: 21:22 GMT 21.11.2023)
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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للمرة الثانية خلال الساعات القليلة الماضية، هزت انفجارات ضخمة قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، مساء اليوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن انفجارات متتالية وضخمة سمعت قبل قليل، في قاعدة (مديرية حقول النفط بالجبسة) في مدينة الشدادي (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، ناتجة عن استهداف أكثر من ثلاث طائرات مسيرة انتحارية القاعدة المذكورة.
ويأتي الهجوم الجديد بالطائرات المسيرة بعد أقل من 3 ساعات من هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة المذكورة.
وكان المراسل قد أكد استهداف القاعدة عبر رشقات صاروخية قبل قليل، وعليه أطلقت القوات الأمريكية صفارات الإنذار، وسط انتشار جنودها وتحليق مكثف لطائرات مسيرة ومروحية أمريكية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
القوات الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر
20:34 GMT
وفي بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق تبنى فيه الهجوم : "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".
يشار إلى أن الهجوم الجديد على قاعدة الشدادي هو الثامن منذ حملة (الانتقام لغزة)، فيما لم تشهد القواعد الأمريكية استهدافات منذ 48 ساعة الماضية كان أخرها استهداف قاعدة معمل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور والتنف بريف حمص.
وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة ايضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني.
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