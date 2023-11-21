https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الأمريكية-في-العراق-وسوريا-تتعرض-للهجوم-66-مرة-منذ-17-أكتوبر-1083359556.html
القوات الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر
القوات الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر
أعلنت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الثاني، وأصيب أكثر من 60... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T20:34+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
قاعدة عسكرية أمريكية
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وأشارت سينغ إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا. وأوضحت أن هناك 62 جريحا بين الأفراد الأمريكيين.وفي وقت سابق، هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة برد صارم في حالة وقوع هجوم على القوات الإيرانية في سوريا. وأضاف عبد اللهيان أنه مع وصول البحرية الأمريكية إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل، تزيد واشنطن من احتمال تعرض سفنها الحربية "لأضرار كبيرة".وقال عبد اللهيان: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، لم يصب أي من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا".وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن "حزب الله حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل ولا يتلقى أي تعليمات من طهران لكنه على علاقة جيدة معها".
https://sputnikarabic.ae/20231115/مقتل-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بينهم-قيادي-وإصابة-آخرين-بغارة-لطائرة-تركية-شمالي-سوريا-1083181887.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, قاعدة عسكرية أمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, قاعدة عسكرية أمريكية, العالم
القوات الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر
أعلنت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الثاني، وأصيب أكثر من 60 شخصا خلال الهجمات.
وأشارت سينغ إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا. وأوضحت أن هناك 62 جريحا بين الأفراد الأمريكيين.
وفي وقت سابق، هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة برد صارم في حالة وقوع هجوم على القوات الإيرانية في سوريا.
وأضاف عبد اللهيان أنه مع وصول البحرية الأمريكية إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل، تزيد واشنطن من احتمال تعرض سفنها الحربية "لأضرار كبيرة".
وقال عبد اللهيان: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، لم يصب أي من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا
".
وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن "حزب الله حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل ولا يتلقى أي تعليمات من طهران لكنه على علاقة جيدة معها".