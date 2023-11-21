عربي
نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء: سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل
https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الأمريكية-في-العراق-وسوريا-تتعرض-للهجوم-66-مرة-منذ-17-أكتوبر-1083359556.html
القوات الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر
القوات الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر
أعلنت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الثاني، وأصيب أكثر من 60... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T20:34+0000
2023-11-21T20:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
قاعدة عسكرية أمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101377/04/1013770478_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_65d13192f35b07e07e37b6b1e83a6036.jpg
وأشارت سينغ إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا. وأوضحت أن هناك 62 جريحا بين الأفراد الأمريكيين.وفي وقت سابق، هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة برد صارم في حالة وقوع هجوم على القوات الإيرانية في سوريا. وأضاف عبد اللهيان أنه مع وصول البحرية الأمريكية إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل، تزيد واشنطن من احتمال تعرض سفنها الحربية "لأضرار كبيرة".وقال عبد اللهيان: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، لم يصب أي من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا".وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن "حزب الله حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل ولا يتلقى أي تعليمات من طهران لكنه على علاقة جيدة معها".
https://sputnikarabic.ae/20231115/مقتل-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بينهم-قيادي-وإصابة-آخرين-بغارة-لطائرة-تركية-شمالي-سوريا-1083181887.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101377/04/1013770478_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6abddfa4d5f5b3db0b5f2a68c4a93027.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, قاعدة عسكرية أمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, قاعدة عسكرية أمريكية, العالم

القوات الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر

20:34 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Vladimir Perogov / الانتقال إلى بنك الصورقاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Vladimir Perogov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 66 مرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الثاني، وأصيب أكثر من 60 شخصا خلال الهجمات.
وأشارت سينغ إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا. وأوضحت أن هناك 62 جريحا بين الأفراد الأمريكيين.
وفي وقت سابق، هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة برد صارم في حالة وقوع هجوم على القوات الإيرانية في سوريا.
وأضاف عبد اللهيان أنه مع وصول البحرية الأمريكية إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل، تزيد واشنطن من احتمال تعرض سفنها الحربية "لأضرار كبيرة".
مقتل قيادي في قسد بغارة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي وإصابة آخرين بغارة لطائرة تركية شمالي سوريا
15 نوفمبر, 18:29 GMT
وقال عبد اللهيان: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، لم يصب أي من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا".
وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن "حزب الله حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل ولا يتلقى أي تعليمات من طهران لكنه على علاقة جيدة معها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:00 GMTВзрыв во время израильской бомбардировки на севере сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:26 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور19 نوفمبر, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала