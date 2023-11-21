https://sputnikarabic.ae/20231121/الجيش-الإيراني-هزيمة-العدو-الصهيوني-مؤكدة-وهم-يقضون-آخر-أيام-حياتهم-1083339460.html
الجيش الإيراني: هزيمة العدو الصهيوني مؤكدة وهم يقضون آخر أيام حياتهم
الجيش الإيراني: هزيمة العدو الصهيوني مؤكدة وهم يقضون آخر أيام حياتهم
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن "القوات المسلحة الإيرانية تظهر حقيقتها في ساحة المعركة". 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T08:45+0000
2023-11-21T08:45+0000
2023-11-21T08:45+0000
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وأوضح باقري، في تصريحات له، أن "انتصار الشعب الفلسطيني قريب بصموده وقوة مقاتلي جبهة المقاومة"، مؤكدًا أن "هزيمة العدو الصهيوني مؤكدة وهم يقضون آخر أيام حياتهم".وأضاف: "إذا أدرك الأعداء أننا قصرنا قليلًا في أداء واجباتنا، فلن يتهاونوا ولو للحظة في مهاجمة إيران".وأعرب الحرس الثوري الإيراني، أخيرا، عن "أمله في إتاحة الفرصة لاستخدام قدرات إيران بمحو جبهة الباطل"، مؤكدًا أن "مصير الصهاينة إلى زوال".وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إنه "قد حان الوقت لتحقيق الوعد بالقضاء على الكيان الصهيوني وإنهاء مسلسل الشر"، مؤكدًا أن "القدرات المتوفرة لدى الحرس الثوري ستستخدم في الوقت اللازم للقضاء على الكيان الصهيوني"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وقال الحرس الثوري متوعدًا إنه "إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق غزة، فستكون هناك صدمة أخرى بانتظارهم"، مضيفًا أن "صدمات قوى المقاومة ستستمر ضد الصهاينة، حتى يختفي هذا الورم السرطاني من خريطة العالم".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية
https://sputnikarabic.ae/20231121/إيران-تحدد-موقفها-بشأن-مستقبل-غزة-وتتحدث-عن-جرائم-حرب-مختلفة-في-القطاع-1083337540.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الجيش الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الجيش الإيراني, العالم
الجيش الإيراني: هزيمة العدو الصهيوني مؤكدة وهم يقضون آخر أيام حياتهم
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن "القوات المسلحة الإيرانية تظهر حقيقتها في ساحة المعركة".
وأوضح باقري، في تصريحات له، أن "انتصار الشعب الفلسطيني قريب بصموده وقوة مقاتلي جبهة المقاومة"، مؤكدًا أن "هزيمة العدو الصهيوني مؤكدة وهم يقضون آخر أيام حياتهم".
وأضاف: "إذا أدرك الأعداء أننا قصرنا قليلًا في أداء واجباتنا، فلن يتهاونوا ولو للحظة في مهاجمة إيران".
وأعرب الحرس الثوري الإيراني، أخيرا، عن "أمله في إتاحة الفرصة لاستخدام قدرات إيران بمحو جبهة الباطل"، مؤكدًا أن "مصير الصهاينة إلى زوال
".
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إنه "قد حان الوقت لتحقيق الوعد بالقضاء على الكيان الصهيوني وإنهاء مسلسل الشر"، مؤكدًا أن "القدرات المتوفرة لدى الحرس الثوري ستستخدم في الوقت اللازم للقضاء على الكيان الصهيوني"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وقال الحرس الثوري متوعدًا إنه "إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق غزة، فستكون هناك صدمة أخرى بانتظارهم
"، مضيفًا أن "صدمات قوى المقاومة ستستمر ضد الصهاينة، حتى يختفي هذا الورم السرطاني من خريطة العالم".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية