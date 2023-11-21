https://sputnikarabic.ae/20231121/الرئيس-الإيراني-نطالب-دول-بريكس-بقطع-علاقاتها-مع-إسرائيل-1083351387.html
الرئيس الإيراني: نطالب دول "بريكس" بقطع علاقاتها مع إسرائيل
الرئيس الإيراني: نطالب دول "بريكس" بقطع علاقاتها مع إسرائيل
طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، دول "بريكس" بقطع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لقمة "بريكس". 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T14:54+0000
2023-11-21T14:54+0000
2023-11-21T14:54+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
إيران
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وأكد الرئيس الإيراني أن الدول الغربية تواصل تسليح ودعم إسرائيل، وتعرقل عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا في الوقت نفسه دول مجموعة "بريكس" بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.وأشار الرئيس الإيراني، خلال قمة بريكس حول الشرق الأوسط، إلى أن "ممارسات الاحتلال في قطاع غزة إرهاب"، مطالبا بتصنيف الحكومة والجيش الإسرائيليين "جهات إرهابية".يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/ولي-العهد-السعودي-يطالب-جميع-الدول-بوقف-تصدير-الأسلحة-والذخائر-إلى-إسرائيل-1083349083.html
إيران
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, إيران, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, إيران, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الرئيس الإيراني: نطالب دول "بريكس" بقطع علاقاتها مع إسرائيل
طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، دول "بريكس" بقطع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائي لقمة "بريكس".
وأكد الرئيس الإيراني أن الدول الغربية تواصل تسليح ودعم إسرائيل، وتعرقل عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا في الوقت نفسه دول مجموعة "بريكس" بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.
وأشار الرئيس الإيراني، خلال قمة بريكس حول الشرق الأوسط، إلى أن "ممارسات الاحتلال في قطاع غزة إرهاب"، مطالبا بتصنيف الحكومة والجيش الإسرائيليين "جهات إرهابية".
وطالب رئيسي الدول الأعضاء في منظمة بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.
يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.