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https://sputnikarabic.ae/20231121/ولي-العهد-السعودي-يطالب-جميع-الدول-بوقف-تصدير-الأسلحة-والذخائر-إلى-إسرائيل-1083349083.html
ولي العهد السعودي يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل
ولي العهد السعودي يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل
طالب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة "بريكس". 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T14:30+0000
2023-11-21T14:30+0000
السعودية
العالم العربي
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وطالب ابن سلمان أيضا خلال كلمته بتوقف العمليات العسكرية في غزة "فورا"، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.وأكد ولي العهد السعودي رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" وقادة الدول المدعوّة للانضمام، بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزّة.يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/بوتين-المهمة-الملحة-الآن-هي-هدنة-فلسطينية-إسرائيلية-طويلة-الأمد-1083346787.html
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السعودية, العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
السعودية, العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

ولي العهد السعودي يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل

14:30 GMT 21.11.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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طالب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة "بريكس".
وطالب ابن سلمان أيضا خلال كلمته بتوقف العمليات العسكرية في غزة "فورا"، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين.
وأكد ولي العهد السعودي رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" وقادة الدول المدعوّة للانضمام، بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزّة.
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يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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