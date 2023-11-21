https://sputnikarabic.ae/20231121/الرئيس-التركي-أولويتنا-هي-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-في-أقرب-وقت-ممكن-1083353928.html
الرئيس التركي: أولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن
الرئيس التركي: أولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية هي التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة "بريكس"... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T15:20+0000
2023-11-21T15:20+0000
2023-11-21T15:20+0000
العالم العربي
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
وقال الرئيس التركي خلال القمة، إن "المسؤولين الأتراك يواصلون اتصالاتهم مع قطر بشأن تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل".وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "نرفض هجمات إسرائيل على قطاع غزة والتي تحولت إلى عقاب جماعي وأولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الرئيس-الإيراني-نطالب-دول-بريكس-بقطع-علاقاتها-مع-إسرائيل-1083351387.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
الرئيس التركي: أولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية هي التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة "بريكس" الاستثنائية.
وقال الرئيس التركي خلال القمة، إن "المسؤولين الأتراك يواصلون اتصالاتهم مع قطر بشأن تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل".
وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "نرفض هجمات إسرائيل على قطاع غزة والتي تحولت إلى عقاب جماعي وأولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".
ونوّه الرئيس التركي إلى أن "إجبار سكان غزة على الهجرة وقصف المستشفيات والمدارس هو عمل وحشي"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية التركي ورئيس المخابرات يواصلان متابعة عملية تبادل الأسرى (بين إسرائيل وحماس) مع قطر".
يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.