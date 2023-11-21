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https://sputnikarabic.ae/20231121/الرئيس-التركي-أولويتنا-هي-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-في-أقرب-وقت-ممكن-1083353928.html
الرئيس التركي: أولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن
الرئيس التركي: أولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية هي التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة "بريكس"... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T15:20+0000
2023-11-21T15:20+0000
العالم العربي
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العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وقال الرئيس التركي خلال القمة، إن "المسؤولين الأتراك يواصلون اتصالاتهم مع قطر بشأن تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل".وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "نرفض هجمات إسرائيل على قطاع غزة والتي تحولت إلى عقاب جماعي وأولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الرئيس-الإيراني-نطالب-دول-بريكس-بقطع-علاقاتها-مع-إسرائيل-1083351387.html
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العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

الرئيس التركي: أولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن

15:20 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية هي التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة "بريكس" الاستثنائية.
وقال الرئيس التركي خلال القمة، إن "المسؤولين الأتراك يواصلون اتصالاتهم مع قطر بشأن تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل".
وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون: "نرفض هجمات إسرائيل على قطاع غزة والتي تحولت إلى عقاب جماعي وأولويتنا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

ونوّه الرئيس التركي إلى أن "إجبار سكان غزة على الهجرة وقصف المستشفيات والمدارس هو عمل وحشي"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية التركي ورئيس المخابرات يواصلان متابعة عملية تبادل الأسرى (بين إسرائيل وحماس) مع قطر".

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الرئيس الإيراني: نطالب دول "بريكس" بقطع علاقاتها مع إسرائيل
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يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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