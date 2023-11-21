https://sputnikarabic.ae/20231121/بوتين-نريد-أن-يتعرف-الشباب-من-جميع-أنحاء-العالم-على-روسيا-كما-هي-1083357179.html

بوتين: نريد أن يتعرف الشباب من جميع أنحاء العالم على روسيا كما هي

بوتين: نريد أن يتعرف الشباب من جميع أنحاء العالم على روسيا كما هي

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركين في مهرجان الشباب العالمي، الذي سيفتتح بعد 100 يوم بالضبط في سوتشي، مشيراً إلى أنه في إطار هذا... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T17:42+0000

2023-11-21T17:42+0000

2023-11-21T17:42+0000

روسيا

العالم

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081906915_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_0bc6ee886610e9faf0033953a4c4d2ee.jpg

وقال الرئيس الروسي، في رسالة مصورة: "بالطبع، نريد أن يتمكن الشباب من جميع أنحاء العالم من التعرف على روسيا كما هي، بكل تنوعها الطبيعي والثقافي والوطني، مع ثروتها الرئيسية، الأشخاص الموهوبون والهادفون، والقادرون من أجل مصلحة وطنهم، على حل المشكلات الأكثر تعقيدا، وتذليل جميع العقبات".وأشار بوتين إلى أن روسيا بلد الفرص، خاصة بالنسبة للشباب، الذين يمكنهم تحقيق إمكاناتهم في هذا الفضاء الشاسع، مؤكدا أن الشباب مستقبل البلاد.ومن المقرر أن يقام مهرجان الشباب العالمي في أوائل آذار/ مارس 2024 بمنطقة سيريوس الفيدرالية بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تطوير التعاون الشبابي الدولي. وقد تم تلقي أكثر من 250 ألف طلب من 183 دولة للمشاركة في المهرجان.وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماع لقادة "بريكس" عبر تقنية مؤتمر الفيديو، حول الوضع في غزة إن الصين مستعدة، مع أعضاء آخرين في بريكس، لدعم عمل روسيا كرئيس للمجموعة، العام المقبل.وقال شي جين بينغ: "روسيا ستصبح دولة الرئاسة العام المقبل، والصين مستعدة للعمل مع أعضاء آخرين في الجمعية لدعم عمل الجانب الروسي وبدء حقبة جديدة من تعاون بريكس".

https://sputnikarabic.ae/20231120/بوتين-روسيا-والصين-تقومان-بتنسيق-الجهود-لحل-المشاكل-الدولية-المهمة-لبناء-نظام-عالمي-1083309774.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, فلاديمير بوتين