https://sputnikarabic.ae/20231121/شي-جين-بينغ-الصين-ستدعم-عمل-روسيا-كدولة-رئيسة-لـبريكس-1083354366.html
شي جين بينغ: الصين ستدعم عمل روسيا كدولة رئيسة لـ"بريكس"
شي جين بينغ: الصين ستدعم عمل روسيا كدولة رئيسة لـ"بريكس"
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لقادة "بريكس" عبر تقنية مؤتمر الفيديو، حول الوضع في غزة إن الصين مستعدة، مع أعضاء آخرين في بريكس، لدعم... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T15:31+0000
2023-11-21T15:31+0000
2023-11-21T15:31+0000
العالم
روسيا
الصين
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وقال شي جين بينغ: "روسيا ستصبح دولة الرئاسة العام المقبل، والصين مستعدة للعمل مع أعضاء آخرين في الجمعية لدعم عمل الجانب الروسي وبدء حقبة جديدة من تعاون بريكس".وتضم "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2024. وفي مايو /أيار، ناشدت بيلاروسيا أعضاء بريكس بطلب للقبول في الجمعية.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا وجمهورية الصين الشعبية تقومان بتنسيق الجهود في حل أهم المشاكل الدولية، والمساهمة في بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي.وقال الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين في حوار "حزب روسيا الموحدة - الحزب الشيوعي الصيني"، على موقع الكرملين الإلكتروني: "علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها".وتابع: "على أساس ثنائي، وكذلك في أشكال منظمة شانغهاي للتعاون و"بريكس" وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف، وموسكو وبكين تنسقان الجهود في حل المشاكل الدولية الأكثر أهمية، والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية".
https://sputnikarabic.ae/20231120/الكرملين-بوتين-يشارك-في-قمة-بريكس-الاستثنائية-لبحث-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083319561.html
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العالم, روسيا, الصين
شي جين بينغ: الصين ستدعم عمل روسيا كدولة رئيسة لـ"بريكس"
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لقادة "بريكس" عبر تقنية مؤتمر الفيديو، حول الوضع في غزة إن الصين مستعدة، مع أعضاء آخرين في بريكس، لدعم عمل روسيا كرئيس للمجموعة، العام المقبل.
وقال شي جين بينغ: "روسيا ستصبح دولة الرئاسة العام المقبل، والصين مستعدة للعمل مع أعضاء آخرين في الجمعية لدعم عمل الجانب الروسي وبدء حقبة جديدة من تعاون بريكس".
وتضم "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/آب، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2024. وفي مايو /أيار، ناشدت بيلاروسيا أعضاء بريكس بطلب للقبول في الجمعية.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا وجمهورية الصين الشعبية تقومان بتنسيق الجهود
في حل أهم المشاكل الدولية، والمساهمة في بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي.
وقال الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين في حوار "حزب روسيا الموحدة - الحزب الشيوعي الصيني"، على موقع الكرملين الإلكتروني: "علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها".
وتابع: "على أساس ثنائي، وكذلك في أشكال منظمة شانغهاي للتعاون و"بريكس" وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف، وموسكو وبكين تنسقان الجهود في حل المشاكل الدولية الأكثر أهمية، والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية".