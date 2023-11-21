https://sputnikarabic.ae/20231121/حزب-الله-يعلن-ملخص-لعملياته-ضد-مواقع-وانتشار-الجيش-الإسرائيلي-عند-الحدود-اللبنانية-1083334115.html

"حزب الله" يعلن ملخص لعملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

"حزب الله" يعلن ملخص لعملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني في بيانات متتالية له عن استهداف عدد من الأهداف والمواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. 21.11.2023, سبوتنيك عربي

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وتوزعت الاستهدافات التي أعلن عنها حزب الله في بياناته، أمس الإثنين، على قطاعين، حيث استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان عند الساعة 6:40 ثكنة زبدين في مزارع شبعا، وعند الساعة 11:30 استهدف تجمّع مشاة للجيش الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالصواريخ والقذائف المدفعية وحقق إصابات مباشرة، وعند الساعة 13:10 مهاجمة مراكز تجمّع جنود العدو الإسرائيلي غرب مستوطنة كريات شمونة بواسطة ثلاث مسيّرات هجومية انقضاضية وحقّق فيها إصابات مباشرة، وعند الساعة 13:15 استهدف حزب الله مراكز تجمّع وانتشار جنود الجيش الإسرائيلي غرب كريات شمونة بالقذائف المدفعية وحقق فيها إصابات مباشرة.وأوضح "حزب الله" أنه استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، عند الساعة 8:00 من صباح اليوم ثكنة بيرانيت مركز قيادة الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي بصاروخَين من نوع بركان من العيار الثقيل وأصابها إصابة مباشرة، وعند الساعة 8:20 هاجم ثكنة بيرانيت مركز قيادة الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي مجدّدًا بصاروخَين من نوع بركان، وعند الساعة 10:15 استهدف تجمّع مشاة للجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وحقق فيه إصابات مباشرة، كما واستهدف عند الساعة 10:30 قوّة مشاة إسرائيلية في تلّة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون في جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.هذا وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية المحلية أن "مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بالقذائف الصاروخية أطراف بلدة عيترون، بعد تنفيذ مسيّرة إسرائيلية غارتين على محيط باحة العلم مقابل موقع المالكي".كما واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بالقذائف الصاروخية بين بلدتي عيتا الشعب ورميش الحدوديتين في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان".

https://sputnikarabic.ae/20231120/حزب-الله-ينشر-فيديو-استهداف-تجمع-لجنود-إسرائيليين-على-الحدود-اللبنانية-1083333044.html

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