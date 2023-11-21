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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/رئيس-وزراء-المجر-يدعو-مواطنيه-بعدم-الرقص-على-أنغام-بروكسل-1083334254.html
رئيس وزراء المجر يدعو مواطنيه بعدم "الرقص على أنغام بروكسل"
رئيس وزراء المجر يدعو مواطنيه بعدم "الرقص على أنغام بروكسل"
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده لا تريد "الرقص على أنغام بروكسل"، مطالبا المواطنين خلال المشاورات الوطنية بعدم الاستسلام لضغوط الاتحاد... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T01:13+0000
2023-11-21T01:13+0000
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بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان في رسالة عبر الفيديو نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة):" يريد البيروقراطيون في بروكسل مرة أخرى أن يخبرونا كيف نعيش: إنهم يريدون منح أوكرانيا المزيد من المال والمزيد من الأسلحة".وأكد أوربان: "لا نريد أن نرقص على أنغام بروكسل"، داعيا كافة المواطنين إلى إبداء آرائهم حول القضايا التي تم تضمينها في الاستبيانات المرسلة بالبريد خلال المشاورات الوطنية التي بدأت بالبلاد...وقد أجرت السلطات في المجر بالفعل مشاورات وطنية عدة مرات، وأرسلت استبيانات عن طريق البريد، وأنشأت موقعا خاصا على شبكة الإنترنت لهذا الغرض، حيث يمكن الإجابة عن جميع الأسئلة عبر الإنترنت.وكانت آخر مرة جرت فيها مثل هذه المشاورات في عام 2022، تتعلق بالموقف تجاه عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، حيث شارك فيها أكثر من مليون و360 ألف شخص، عارض 97% منهم سياسة العقوبات التي تنتهجها بروكسل.هذا وقال أوربان، في وقت سابق، إن أوكرانيا بعيدة للغاية عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20231118/المجر-سياسة-بروكسل-الحالية-هي-دق-آخر-مسمار-في-نعش-الاتحاد-الأوروبي-1083272555.html
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المجر, أخبار المجر, بروكسل, بروكسل, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس وزراء المجر يدعو مواطنيه بعدم "الرقص على أنغام بروكسل"

01:13 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده لا تريد "الرقص على أنغام بروكسل"، مطالبا المواطنين خلال المشاورات الوطنية بعدم الاستسلام لضغوط الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.
بودابست - سبوتنيك. وقال أوربان في رسالة عبر الفيديو نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة):" يريد البيروقراطيون في بروكسل مرة أخرى أن يخبرونا كيف نعيش: إنهم يريدون منح أوكرانيا المزيد من المال والمزيد من الأسلحة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
المجر: سياسة بروكسل الحالية هي "دق آخر مسمار في نعش" الاتحاد الأوروبي
18 نوفمبر, 18:09 GMT
وأكد أوربان: "لا نريد أن نرقص على أنغام بروكسل"، داعيا كافة المواطنين إلى إبداء آرائهم حول القضايا التي تم تضمينها في الاستبيانات المرسلة بالبريد خلال المشاورات الوطنية التي بدأت بالبلاد...
وقد أجرت السلطات في المجر بالفعل مشاورات وطنية عدة مرات، وأرسلت استبيانات عن طريق البريد، وأنشأت موقعا خاصا على شبكة الإنترنت لهذا الغرض، حيث يمكن الإجابة عن جميع الأسئلة عبر الإنترنت.
وكانت آخر مرة جرت فيها مثل هذه المشاورات في عام 2022، تتعلق بالموقف تجاه عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، حيث شارك فيها أكثر من مليون و360 ألف شخص، عارض 97% منهم سياسة العقوبات التي تنتهجها بروكسل.
هذا وقال أوربان، في وقت سابق، إن أوكرانيا بعيدة للغاية عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
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