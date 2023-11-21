https://sputnikarabic.ae/20231121/سلطات-زابوروجيه-انفجاران-قويان-في-الجزء-الخاضع-لسيطرة-أوكرانيا-من-المقاطعة-1083359022.html
سلطات زابوروجيه: انفجاران قويان في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من المقاطعة
سلطات زابوروجيه: انفجاران قويان في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن وقوع سلسلة من الانفجارات الصاخبة في مدينة زابوروجيه، التي... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T20:22+0000
2023-11-21T20:22+0000
2023-11-21T20:22+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضح روغوف: "وقعت سلسلة من الانفجارات (اثنان على الأقل) في مدينة زابوروجيه التي يحتلها النازيون مؤقتا، وكان صوتها مرتفعا".وأكد روغوف أن الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية يعمل أيضا في المدينة، ما يشكل أكبر خطر على المدنيين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-غربي-القوات-الروسية-حيدت-ضباطا-كبارا-بضربة-نوعية-في-زابوروجيه-1083035432.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
سلطات زابوروجيه: انفجاران قويان في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن وقوع سلسلة من الانفجارات الصاخبة في مدينة زابوروجيه، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية حاليا.
وأوضح روغوف: "وقعت سلسلة من الانفجارات (اثنان على الأقل) في مدينة زابوروجيه التي يحتلها النازيون مؤقتا، وكان صوتها مرتفعا".
وأشار روغوف إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، "تم إطلاق ضربة صاروخية ضد هدف أوكراني معادٍ".
وأكد روغوف أن الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية يعمل أيضا في المدينة، ما يشكل أكبر خطر على المدنيين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية
72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.
و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.