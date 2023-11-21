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سلطات زابوروجيه: انفجاران قويان في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من المقاطعة
سلطات زابوروجيه: انفجاران قويان في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن وقوع سلسلة من الانفجارات الصاخبة في مدينة زابوروجيه، التي... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T20:22+0000
2023-11-21T20:22+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضح روغوف: "وقعت سلسلة من الانفجارات (اثنان على الأقل) في مدينة زابوروجيه التي يحتلها النازيون مؤقتا، وكان صوتها مرتفعا".وأكد روغوف أن الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية يعمل أيضا في المدينة، ما يشكل أكبر خطر على المدنيين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20231111/إعلام-غربي-القوات-الروسية-حيدت-ضباطا-كبارا-بضربة-نوعية-في-زابوروجيه-1083035432.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

سلطات زابوروجيه: انفجاران قويان في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من المقاطعة

20:22 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Сергей Крылов / الانتقال إلى بنك الصورانفجار في زابوروجيه
انفجار في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Сергей Крылов
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أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن وقوع سلسلة من الانفجارات الصاخبة في مدينة زابوروجيه، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية حاليا.
وأوضح روغوف: "وقعت سلسلة من الانفجارات (اثنان على الأقل) في مدينة زابوروجيه التي يحتلها النازيون مؤقتا، وكان صوتها مرتفعا".

وأشار روغوف إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، "تم إطلاق ضربة صاروخية ضد هدف أوكراني معادٍ".

وأكد روغوف أن الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية يعمل أيضا في المدينة، ما يشكل أكبر خطر على المدنيين.
تدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على تقديم الرعاية الطبية في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إعلام غربي: القوات الروسية حيدت ضباطا كبارا بضربة نوعية في زابوروجيه
11 نوفمبر, 09:04 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "فوستوك" دمرت المعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 72 و79 المجوقلة الأوكرانية في 118 منطقة في منطقة العمليات العسكرية.
و️أوضحت الدفاع أنه على اتجاه زابوروجيه، دمرت القوات الروسية مجموعات من الألوية الآلية 33 و65 و117 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق وركينو ونوفوبروكوبوفكا.
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