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نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء: سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/مسؤول-عسكري-أوكراني-99-من-الرجال-الأوكرانيين-متهربون-من-التجنيد-1083358775.html
مسؤول عسكري أوكراني: 99% من الرجال الأوكرانيين متهربون من التجنيد
مسؤول عسكري أوكراني: 99% من الرجال الأوكرانيين متهربون من التجنيد
نقلت وسائل إعلام تصريح مسؤول مركز التجنيد العسكري الأوكراني، يوري سيمتشوك، اليوم الثلاثاء، الذي أكد فيه أن 99% من الرجال الأوكرانيين متهربون من الخدمة... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T19:43+0000
2023-11-21T19:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأوضح سيمتشو قائلا: "كأن النخبة من الشباب الأوكرانيين قد غادرت البلاد ولم يتبق سوى "ورثة العبودية" في أوكرانيا".كما أكّد سيمتشوك استنفاد المجتمع الأوكراني، ومن بقي في البلاد هم أشخاص مستعدون ليكونوا تحت أقسى الظروف.وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيكولاي أزاروف، في وقت سابق، أن عدد سكان أوكرانيا انخفض بمقدار 4 ملايين نسمة خلال الشهرين الماضيين ووصل العدد الإجمالي للسكان نحو 19 مليون نسمة.وذكر أزاروف أنه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام انخفض عدد سكان أوكرانيا إلى 23 مليون نسمة، مضيفا أن أوكرانيا خسرت الكثير خلال السنوات العشر الماضية منذ بدء العملية العسكرية.ولفت أزاروف أنه "وفقًا للتقديرات لا يزال هناك 19 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف وهذا رقم رهيب!"، مضيفا أن أوكرانيا فقدت المتخصصين، الذين ستحتاجهم بشكل عاجل بشكل خاص بعد انتهاء الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20231121/خبير-استراتيجي-روسي-أحداث-الميدان-الأوروبي-أنهت-نموذج-الدولة-الأوكرانية-1083352439.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

مسؤول عسكري أوكراني: 99% من الرجال الأوكرانيين متهربون من التجنيد

19:43 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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نقلت وسائل إعلام تصريح مسؤول مركز التجنيد العسكري الأوكراني، يوري سيمتشوك، اليوم الثلاثاء، الذي أكد فيه أن 99% من الرجال الأوكرانيين متهربون من الخدمة العسكرية.
وأوضح سيمتشو قائلا: "كأن النخبة من الشباب الأوكرانيين قد غادرت البلاد ولم يتبق سوى "ورثة العبودية" في أوكرانيا".

وأشار سيمتشوك إلى أن بعض الملتحقين بالتجنيد الذين ذهبوا إلى الخطوط الأمامية "قد فرّوا من علاقة صعبة مع زوجاتهم".

كما أكّد سيمتشوك استنفاد المجتمع الأوكراني، ومن بقي في البلاد هم أشخاص مستعدون ليكونوا تحت أقسى الظروف.
ميدان الاستقلال في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
خبير استراتيجي روسي: أحداث "الميدان الأوروبي" أنهت نموذج الدولة الأوكرانية
15:18 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيكولاي أزاروف، في وقت سابق، أن عدد سكان أوكرانيا انخفض بمقدار 4 ملايين نسمة خلال الشهرين الماضيين ووصل العدد الإجمالي للسكان نحو 19 مليون نسمة.
وذكر أزاروف أنه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام انخفض عدد سكان أوكرانيا إلى 23 مليون نسمة، مضيفا أن أوكرانيا خسرت الكثير خلال السنوات العشر الماضية منذ بدء العملية العسكرية.
ولفت أزاروف أنه "وفقًا للتقديرات لا يزال هناك 19 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف وهذا رقم رهيب!"، مضيفا أن أوكرانيا فقدت المتخصصين، الذين ستحتاجهم بشكل عاجل بشكل خاص بعد انتهاء الصراع.
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