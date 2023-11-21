https://sputnikarabic.ae/20231121/خبير-استراتيجي-روسي-أحداث-الميدان-الأوروبي-أنهت-نموذج-الدولة-الأوكرانية-1083352439.html

خبير استراتيجي روسي: أحداث "الميدان الأوروبي" أنهت نموذج الدولة الأوكرانية

خبير استراتيجي روسي: أحداث "الميدان الأوروبي" أنهت نموذج الدولة الأوكرانية

صرّح الخبير البارز في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، أوليغ نيمنسكي، الباحث في معهد الدراسات السلافية التابع لأكاديمية العلوم الروسية "إزفستيا"، بأن أحداث... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T15:18+0000

2023-11-21T15:18+0000

2023-11-21T15:18+0000

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وأوضح نيمنسكي، قائلا: "كان تأثير الميدان الأوروبي، مدمرا تماما، لأنه أدى في الواقع إلى موت نموذج الدولة لأوكرانيا، الذي تم إنشاؤه في العهد السوفياتي وكان لديه نظريا كل الفرص وجميع الموارد لجعل أوكرانيا دولة مؤثرة للغاية وقوية".وأضاف نيمينسكي: "كان هذا النموذج بالفعل في حالة تقويض إلى حد كبير بعد الميدان الأول لعام 2004، ومع ذلك، ظلت الفرص النظرية للتطور الإيجابي متاحة في أوكرانيا".وتابع الخبير: "أعتقد أنه لم تكن هناك فرصة، لأنه طوال سنوات الاستقلال قبل الميدان الثاني، لم يكن من الممكن توحيد البلاد في مجتمع واحد، ولم يكن من الممكن تحقيق ما يسمى بالعقد الاجتماعي على المستوى الوطني"، مضيفا:وشدد نيمنسكي على أن هذه كانت القنبلة الموقوتة التي كانت ستفجر المشروع بأكمله على أي حال، لكن "الميدان الأوروبي الثاني" سارع بهذه العمليات.وحدثت الأزمتان السياسيتان السابقتان في أوكرانيا، اللتان أُطلق عليهما اسم "ميدان"، في عامي 2004 و2013-2014. وخلالهما، تغيرت القيادة في البلاد.في فبراير 2014 ، تم فتح النار على نشطاء الميدان الأوروبي وضباط إنفاذ القانون في كييف. وكان الضحايا 53 شخصا. وألقت السلطات الأوكرانية الجديدة باللوم على القيادة السابقة للبلاد وقوات الأمن في الحادث.وتحول الميدان الأوروبي إلى أزمة سياسية، ثم أدى إلى تصعيد في شرق أوكرانيا في عام 2014.اقرأ أيضا: حزب "التضامن الأوكراني": قرار منع سفر الرئيس السابق يعني اتجاه كييف نحو الاستبداد.اقرأ أيضا: متطرفون من أوكرانيا يحلمون بإشعال نار الميدان في موسكو غدا.

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