عربي
https://sputnikarabic.ae/20231121/وزيرة-الداخلية-الألمانية-تحث-مسلمي-البلاد-على-إدانة-هجوم-حماس-على-إسرائيل-1083356825.html
وزيرة الداخلية الألمانية تحث مسلمي البلاد على إدانة هجوم "حماس" على إسرائيل
وزيرة الداخلية الألمانية تحث مسلمي البلاد على إدانة هجوم "حماس" على إسرائيل
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الألمانية طالبت على لسان وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، المنظمات الإسلامية في ألمانيا بإدانة هجوم "حماس"... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T17:26+0000
2023-11-21T17:26+0000
أخبار ألمانيا
العالم
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_2d6c4851b140354462b79c5dfb4968bb.jpg
وقالت الوزيرة في مقابلة تلفزيونية: "أتوقّع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفاً واضحاً وتتحمّل المسؤولية في المجتمع".وأوضحت فيروز أنّه من الواجب عليها أن "تدين بشكل واضح" هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأن لا تكتفي بـ"نعم، ولكن". وأضافت "يجب أن يكون الأمر واضحاً، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".وأشارت إلى أنّ هناك بعض المنظمات الإسلامية التي "تتحمّل مسؤوليتها بالكامل، وهناك منظمات أخرى لا تؤدي مسؤولياتها"، مؤكدة أنّ "المنظمات التي تدافع عن قيمنا يجب أن تكون ذات صوت أقوى".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231012/ألمانيا-تضع-طائرتين-مسيرتين-حربيتين-تحت-تصرف-إسرائيل-في-القتال-ضد-حماس-1081918242.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555387_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_11c65b0779beb6f66a2baa4782905631.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة

وزيرة الداخلية الألمانية تحث مسلمي البلاد على إدانة هجوم "حماس" على إسرائيل

17:26 GMT 21.11.2023
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© flickr.com / Caribb
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الألمانية طالبت على لسان وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، المنظمات الإسلامية في ألمانيا بإدانة هجوم "حماس" على إسرائيل.
وقالت الوزيرة في مقابلة تلفزيونية: "أتوقّع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفاً واضحاً وتتحمّل المسؤولية في المجتمع".
وأوضحت فيروز أنّه من الواجب عليها أن "تدين بشكل واضح" هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأن لا تكتفي بـ"نعم، ولكن". وأضافت "يجب أن يكون الأمر واضحاً، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".
وأشارت إلى أنّ هناك بعض المنظمات الإسلامية التي "تتحمّل مسؤوليتها بالكامل، وهناك منظمات أخرى لا تؤدي مسؤولياتها"، مؤكدة أنّ "المنظمات التي تدافع عن قيمنا يجب أن تكون ذات صوت أقوى".
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
ألمانيا تضع طائرتين مسيرتين حربيتين تحت تصرف إسرائيل في القتال ضد "حماس"
12 أكتوبر, 00:56 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:00 GMTВзрыв во время израильской бомбардировки на севере сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:26 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور19 نوفمبر, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала