https://sputnikarabic.ae/20231121/وزيرة-الداخلية-الألمانية-تحث-مسلمي-البلاد-على-إدانة-هجوم-حماس-على-إسرائيل-1083356825.html
وزيرة الداخلية الألمانية تحث مسلمي البلاد على إدانة هجوم "حماس" على إسرائيل
وزيرة الداخلية الألمانية تحث مسلمي البلاد على إدانة هجوم "حماس" على إسرائيل
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الألمانية طالبت على لسان وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، المنظمات الإسلامية في ألمانيا بإدانة هجوم "حماس"... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T17:26+0000
2023-11-21T17:26+0000
2023-11-21T17:26+0000
أخبار ألمانيا
العالم
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقالت الوزيرة في مقابلة تلفزيونية: "أتوقّع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفاً واضحاً وتتحمّل المسؤولية في المجتمع".وأوضحت فيروز أنّه من الواجب عليها أن "تدين بشكل واضح" هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأن لا تكتفي بـ"نعم، ولكن". وأضافت "يجب أن يكون الأمر واضحاً، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".وأشارت إلى أنّ هناك بعض المنظمات الإسلامية التي "تتحمّل مسؤوليتها بالكامل، وهناك منظمات أخرى لا تؤدي مسؤولياتها"، مؤكدة أنّ "المنظمات التي تدافع عن قيمنا يجب أن تكون ذات صوت أقوى".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231012/ألمانيا-تضع-طائرتين-مسيرتين-حربيتين-تحت-تصرف-إسرائيل-في-القتال-ضد-حماس-1081918242.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
وزيرة الداخلية الألمانية تحث مسلمي البلاد على إدانة هجوم "حماس" على إسرائيل
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الألمانية طالبت على لسان وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، المنظمات الإسلامية في ألمانيا بإدانة هجوم "حماس" على إسرائيل.
وقالت الوزيرة في مقابلة تلفزيونية: "أتوقّع من المنظمات الإسلامية أن تتخذ موقفاً واضحاً وتتحمّل المسؤولية في المجتمع".
وأوضحت فيروز أنّه من الواجب عليها أن "تدين بشكل واضح" هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأن لا تكتفي بـ"نعم، ولكن". وأضافت "يجب أن يكون الأمر واضحاً، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".
وأشارت إلى أنّ هناك بعض المنظمات الإسلامية التي "تتحمّل مسؤوليتها بالكامل، وهناك منظمات أخرى لا تؤدي مسؤولياتها"، مؤكدة أنّ "المنظمات التي تدافع عن قيمنا يجب أن تكون ذات صوت أقوى".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"
، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.