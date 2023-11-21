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https://sputnikarabic.ae/20231121/وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-للأسف-لا-حماية-للصحفيين-بوجود-عدو-مثل-العدو-الإسرائيلي-1083344400.html
وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": للأسف لا حماية للصحفيين بوجود عدو مثل العدو الإسرائيلي
وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": للأسف لا حماية للصحفيين بوجود عدو مثل العدو الإسرائيلي
أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، إلى أن الحكومة اللبنانية ستتوجه بشكوى إلى مجلس الأمن بعد مقتل صحفيين اثنين من "قناة الميادين" في... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T12:06+0000
2023-11-21T12:06+0000
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وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، قال مكاري: "ما المتوقع من إسرائيل التي لا تميز بين شيخ أو طفل وبين طبيب ودبلوماسي وصحفي، بالنهاية الحقيقة موجعة لكيان مثل الكيان الإسرائيلي والحقيقة هي أهم حرب بظل غياب العدالة الدولية وبظل هذا التضامن من حكام الغرب مع إسرائيل".وأوضح أن "الحرب الوحيدة التي نستطيع أن نخوضها هي الحقيقة والإضاءة على الحقيقة، حقيقة إجرام إسرائيل والإبادة التي تقوم بها، كما وأنه حتى الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب نحن نقول ونؤكد أن المقاومة في المرصاد إنما الإعلام هو مواكب لكل هذه الحرب وقناة الميادين التي نقدرها كثيرًا، نعزيها اليوم باستشهاد المراسلين لديها، والشاب المدني الذي كان متواجدًا معهم".وشدد مكاري أن "هذا الموضوع سيشكل دافعًا أكبر لقناة "الميادين" لأن تبقى على الخطوط الأمامية في الجبهة".ولفت إلى أنه "مع إسرائيل لا نتوقع أي حماية، كل المواثيق والإتفاقيات والأخلاقيات تسقط للأسف، وما أقوله للأسف لا حماية للصحفيين بوجود عدو مثل العدو الإسرائيلي".هذا وقتل صحفيان اثنان من قناة "الميادين" ومواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفتهم اليوم الثلاثاء، في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20231121/مقتل-صحفيين-اثنين-جراء-استهدافهما-بقصف-إسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083341369.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": للأسف لا حماية للصحفيين بوجود عدو مثل العدو الإسرائيلي

12:06 GMT 21.11.2023
© AP Photo / Adel Hanaتوجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
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أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، إلى أن الحكومة اللبنانية ستتوجه بشكوى إلى مجلس الأمن بعد مقتل صحفيين اثنين من "قناة الميادين" في غارة جوية إسرائيلية في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.
وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، قال مكاري: "ما المتوقع من إسرائيل التي لا تميز بين شيخ أو طفل وبين طبيب ودبلوماسي وصحفي، بالنهاية الحقيقة موجعة لكيان مثل الكيان الإسرائيلي والحقيقة هي أهم حرب بظل غياب العدالة الدولية وبظل هذا التضامن من حكام الغرب مع إسرائيل".
وأوضح أن "الحرب الوحيدة التي نستطيع أن نخوضها هي الحقيقة والإضاءة على الحقيقة، حقيقة إجرام إسرائيل والإبادة التي تقوم بها، كما وأنه حتى الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب نحن نقول ونؤكد أن المقاومة في المرصاد إنما الإعلام هو مواكب لكل هذه الحرب وقناة الميادين التي نقدرها كثيرًا، نعزيها اليوم باستشهاد المراسلين لديها، والشاب المدني الذي كان متواجدًا معهم".
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
مقتل صحفيين اثنين ومرافقهما جراء استهدافهم بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
10:18 GMT
وشدد مكاري أن "هذا الموضوع سيشكل دافعًا أكبر لقناة "الميادين" لأن تبقى على الخطوط الأمامية في الجبهة".
ولفت إلى أنه "مع إسرائيل لا نتوقع أي حماية، كل المواثيق والإتفاقيات والأخلاقيات تسقط للأسف، وما أقوله للأسف لا حماية للصحفيين بوجود عدو مثل العدو الإسرائيلي".
هذا وقتل صحفيان اثنان من قناة "الميادين" ومواطن لبناني في غارة إسرائيلية استهدفتهم اليوم الثلاثاء، في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.
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