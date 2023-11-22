https://sputnikarabic.ae/20231122/أردوغان-مستعدون-لتولي-المسؤولية-في-الهيكل-الأمني-الجديد-لغزة-1083391022.html
أردوغان: مستعدون لتولي المسؤولية في الهيكل الأمني الجديد لغزة
أردوغان: مستعدون لتولي المسؤولية في الهيكل الأمني الجديد لغزة
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، "تطورا إيجابيا". 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T14:07+0000
2023-11-22T14:07+0000
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وقال أردوغان في كلمة بالفيديو أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين: "التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية لمدة 4 أيام في غزة تطور إيجابي".وأضاف: "نأمل أن تؤدي هذه الخطوة في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام".وطالب الرئيس التركي زعماء مجموعة العشرين إلى أخذ المبادرة بشأن إرساء حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.فيما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وحسب مصادر مصرية مسؤولة، فإن الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستبدأ يوم غد الخميس الساعة 10 صباحا.ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231120/أردوغان-غزة-تشهد-وحشية-لا-تقل-عما-حدث-خلال-الحروب-الصليبية-قبل-ألف-عام-1083328946.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى, إسرائيل
أردوغان: مستعدون لتولي المسؤولية في الهيكل الأمني الجديد لغزة
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، "تطورا إيجابيا".
وقال أردوغان
في كلمة بالفيديو أمام قمة افتراضية لمجموعة العشرين: "التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية لمدة 4 أيام في غزة تطور إيجابي".
وأضاف: "نأمل أن تؤدي هذه الخطوة في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام".
وطالب الرئيس التركي زعماء مجموعة العشرين إلى أخذ المبادرة بشأن إرساء حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
كما أشار إلى أن تركيا مستعدة لتولي المسؤولية مع دول أخرى في الهيكل الأمني الجديد الذي سيتم إنشاؤه بعد انتهاء الحرب في غزة، بما في ذلك آلية الضامنين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا
في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.
فيما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية
مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
وحسب مصادر مصرية مسؤولة، فإن الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستبدأ يوم غد الخميس الساعة 10 صباحا
.
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.