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الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع "حماس"
https://sputnikarabic.ae/20231122/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-صفقة-الأسرى-مع-حماس-1083361344.html
الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع "حماس"
الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع "حماس"
22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T01:07+0000
2023-11-22T01:09+0000
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حركة حماس
حركة حماس

الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع "حماس"

01:07 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 01:09 GMT 22.11.2023)
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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