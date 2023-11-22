https://sputnikarabic.ae/20231122/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-صفقة-الأسرى-مع-حماس-1083361344.html
الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع "حماس"
الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع "حماس"
22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T01:07+0000
2023-11-22T01:07+0000
2023-11-22T01:09+0000
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حركة حماس
الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع "حماس"
01:07 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 01:09 GMT 22.11.2023)