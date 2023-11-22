https://sputnikarabic.ae/20231122/إيران-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-لم-نقم-أبدا-بتخصيب-اليورانيوم-بنسبة-أعلى-من-60-1083364733.html
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن: لم نقم أبدا بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60%
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن: لم نقم أبدا بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60%
أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رفض طهران "ادعاءات ممثلي 3 دول أوروبية، بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60%". 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T07:00+0000
2023-11-22T07:00+0000
2023-11-22T07:00+0000
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073014991_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_c8034eb1f456bd771be7fb1f2c56b78d.jpg
وقال إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن "إيران لم تقم أبدًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%"، مشيرا إلى أن "دول الترويكا الثلاث، تعمدت في رسالتها المشتركة نشر معلومات مضللة وكاذبة حول التزامات إيران بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وبرنامجها النووي السلمي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "اتهامات ممثلي الترويكا الأوروبية في الأمم المتحدة ضد إيران لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "الترويكا الأوروبية اتهمت إيران زورًا بعدم الالتزام بقيود خطة العمل الشاملة المشتركة، وتجاهلت عمدًا الأسباب الرئيسية التي أدت للوضع الحالي للصفقة".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230223/وزيرة-الاستخبارات-الإسرائيلية-تكشف-الطريقة-الوحيدة-لإيقاف-تطوير-برنامج-إيران-النووي-1073906655.html
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073014991_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_74de0aeec5b30a7d4aeb35b5542799c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن: لم نقم أبدا بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60%
أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رفض طهران "ادعاءات ممثلي 3 دول أوروبية، بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60%".
وقال إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن "إيران لم تقم أبدًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%"، مشيرا إلى أن "دول الترويكا الثلاث، تعمدت في رسالتها المشتركة نشر معلومات مضللة وكاذبة حول التزامات إيران بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وبرنامجها النووي السلمي"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "اتهامات ممثلي الترويكا الأوروبية في الأمم المتحدة ضد إيران لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "الترويكا الأوروبية اتهمت إيران زورًا بعدم الالتزام بقيود خطة العمل الشاملة المشتركة، وتجاهلت عمدًا الأسباب الرئيسية التي أدت للوضع الحالي للصفقة".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.