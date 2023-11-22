https://sputnikarabic.ae/20231122/إيران-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-لم-نقم-أبدا-بتخصيب-اليورانيوم-بنسبة-أعلى-من-60-1083364733.html

إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن: لم نقم أبدا بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60%

إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن: لم نقم أبدا بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60%

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رفض طهران "ادعاءات ممثلي 3 دول أوروبية، بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60%". 22.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن "إيران لم تقم أبدًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%"، مشيرا إلى أن "دول الترويكا الثلاث، تعمدت في رسالتها المشتركة نشر معلومات مضللة وكاذبة حول التزامات إيران بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وبرنامجها النووي السلمي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "اتهامات ممثلي الترويكا الأوروبية في الأمم المتحدة ضد إيران لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "الترويكا الأوروبية اتهمت إيران زورًا بعدم الالتزام بقيود خطة العمل الشاملة المشتركة، وتجاهلت عمدًا الأسباب الرئيسية التي أدت للوضع الحالي للصفقة".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230223/وزيرة-الاستخبارات-الإسرائيلية-تكشف-الطريقة-الوحيدة-لإيقاف-تطوير-برنامج-إيران-النووي-1073906655.html

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