https://sputnikarabic.ae/20231122/استطلاع-ما-يقرب-من-نصف-الأمريكيين-يعتبرون-إنفاق-واشنطن-على-أوكرانيا-مفرطا-1083395892.html
استطلاع: ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتبرون إنفاق واشنطن على أوكرانيا مفرطا
استطلاع: ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتبرون إنفاق واشنطن على أوكرانيا مفرطا
أجرت مؤسسة اجتماعية أمريكية، اليوم الأربعاء، استطلاعا أظهر أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على مساعدة أوكرانيا وإسرائيل. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T17:51+0000
2023-11-22T17:51+0000
2023-11-22T17:51+0000
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وأوضحت المؤسسة أنه بالنسبة للسؤال عما إذا كانت نفقات الميزانية على "مساعدة أوكرانيا ضد روسيا" مفرطة، أجاب 45% من المستطلعين بالإيجاب، و14% العكس من ذلك اعتبروا أن المخصصات غير كافية، بينما 38% راضون عن المبالغ التي تم إنفاقها.وخفضت الإدارة الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، شرائح المساعدات العسكرية لأوكرانيا بسبب استنفاد الأموال المخصصة لذلك وإقناع الكونغرس بالموافقة على تمويل إضافي يزيد عن 60 مليار دولار.وأجرت خدمة "أسوشيتد برس-نورك" الاجتماعية الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة 1239 أمريكيا بالغا. ويقدر المنظمون خطأ الدراسة في زائد أو ناقص 3.9 نقطة مئوية.يذكر أن أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20231122/رئيس-الوزراء-الهندي-يعلن-إجماع-دول-مجموعة-الـ20-حول-حل-قضية-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083394753.html
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
استطلاع: ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتبرون إنفاق واشنطن على أوكرانيا مفرطا
أجرت مؤسسة اجتماعية أمريكية، اليوم الأربعاء، استطلاعا أظهر أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على مساعدة أوكرانيا وإسرائيل.
وأوضحت المؤسسة أنه بالنسبة للسؤال عما إذا كانت نفقات الميزانية على "مساعدة أوكرانيا ضد روسيا" مفرطة، أجاب 45% من المستطلعين بالإيجاب، و14% العكس من ذلك اعتبروا أن المخصصات غير كافية، بينما 38% راضون عن المبالغ التي تم إنفاقها.
وخفضت الإدارة الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، شرائح المساعدات العسكرية لأوكرانيا
بسبب استنفاد الأموال المخصصة لذلك وإقناع الكونغرس بالموافقة على تمويل إضافي يزيد عن 60 مليار دولار.
واعتبر 43% أن المساعدة لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة كبيرة جدا، و15% اعتبرها صغيرة جدا، وبالنسبة لـ38% فهي كافية.
وأجرت خدمة "أسوشيتد برس-نورك" الاجتماعية الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة 1239 أمريكيا بالغا. ويقدر المنظمون خطأ الدراسة في زائد أو ناقص 3.9 نقطة مئوية.
يذكر أن أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.