عربي
https://sputnikarabic.ae/20231122/استطلاع-ما-يقرب-من-نصف-الأمريكيين-يعتبرون-إنفاق-واشنطن-على-أوكرانيا-مفرطا-1083395892.html
استطلاع: ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتبرون إنفاق واشنطن على أوكرانيا مفرطا
استطلاع: ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتبرون إنفاق واشنطن على أوكرانيا مفرطا
أجرت مؤسسة اجتماعية أمريكية، اليوم الأربعاء، استطلاعا أظهر أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على مساعدة أوكرانيا وإسرائيل. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T17:51+0000
2023-11-22T17:51+0000
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وأوضحت المؤسسة أنه بالنسبة للسؤال عما إذا كانت نفقات الميزانية على "مساعدة أوكرانيا ضد روسيا" مفرطة، أجاب 45% من المستطلعين بالإيجاب، و14% العكس من ذلك اعتبروا أن المخصصات غير كافية، بينما 38% راضون عن المبالغ التي تم إنفاقها.وخفضت الإدارة الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، شرائح المساعدات العسكرية لأوكرانيا بسبب استنفاد الأموال المخصصة لذلك وإقناع الكونغرس بالموافقة على تمويل إضافي يزيد عن 60 مليار دولار.وأجرت خدمة "أسوشيتد برس-نورك" الاجتماعية الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة 1239 أمريكيا بالغا. ويقدر المنظمون خطأ الدراسة في زائد أو ناقص 3.9 نقطة مئوية.يذكر أن أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20231122/رئيس-الوزراء-الهندي-يعلن-إجماع-دول-مجموعة-الـ20-حول-حل-قضية-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083394753.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

استطلاع: ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتبرون إنفاق واشنطن على أوكرانيا مفرطا

17:51 GMT 22.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أجرت مؤسسة اجتماعية أمريكية، اليوم الأربعاء، استطلاعا أظهر أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على مساعدة أوكرانيا وإسرائيل.
وأوضحت المؤسسة أنه بالنسبة للسؤال عما إذا كانت نفقات الميزانية على "مساعدة أوكرانيا ضد روسيا" مفرطة، أجاب 45% من المستطلعين بالإيجاب، و14% العكس من ذلك اعتبروا أن المخصصات غير كافية، بينما 38% راضون عن المبالغ التي تم إنفاقها.
وخفضت الإدارة الأمريكية، في الأسابيع الأخيرة، شرائح المساعدات العسكرية لأوكرانيا بسبب استنفاد الأموال المخصصة لذلك وإقناع الكونغرس بالموافقة على تمويل إضافي يزيد عن 60 مليار دولار.

واعتبر 43% أن المساعدة لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة كبيرة جدا، و15% اعتبرها صغيرة جدا، وبالنسبة لـ38% فهي كافية.

وأجرت خدمة "أسوشيتد برس-نورك" الاجتماعية الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة 1239 أمريكيا بالغا. ويقدر المنظمون خطأ الدراسة في زائد أو ناقص 3.9 نقطة مئوية.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (في الوسط) يتحدث خلال الجلسة الأولى لقمة قادة مجموعة العشرين في بهارات ماندابام في نيودلهي في 9 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
رئيس الوزراء الهندي يعلن إجماع مجموعة الـ20 حول حل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
17:11 GMT
يذكر أن أرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:08 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اتفاق هدنة مؤقتة في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس.. فيديو وصور08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала