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https://sputnikarabic.ae/20231122/الأمم-المتحدة-مستوى-العنف-في-غزة-غير-مسبوق-والنساء-يصلين-من-أجل-الموت-السريع-والأطفال-بين-أذرعهن-1083394336.html
الأمم المتحدة: مستوى العنف في غزة غير مسبوق والنساء يصلين من أجل الموت السريع والأطفال بين أذرعهن
الأمم المتحدة: مستوى العنف في غزة غير مسبوق والنساء يصلين من أجل الموت السريع والأطفال بين أذرعهن
صرحت المديرة التنفيذية لدى الأمم المتحدة لشؤون المرأة، سيما بحوث، أن مستوى العنف والدمار في غزة وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وسكان القطاع يصلون من أجل... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T16:52+0000
2023-11-22T16:52+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وأضافت بحوث، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه "أخبرتنا النساء في غزة أنهن يصلين من أجل السلام، وإذا لم يأتي السلام، فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن، لذا يجب أن نخجل جميعًا من أن أي أم، بغض النظر عن مكان وجودها".وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن سكان غزة يواجهون الآن مستوى غير مسبوق من القسوة والدمار. ووفقا لها، في "كل ساعة تموت أمّان، وتموت سبع نساء كل ساعتين".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231122/إعلام-مصري-الهدنة-في-قطاع-غزة-تبدأ-غدا-الساعة-10-صباحا-1083379817.html
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قطاع غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

الأمم المتحدة: مستوى العنف في غزة غير مسبوق والنساء يصلين من أجل الموت السريع والأطفال بين أذرعهن

16:52 GMT 22.11.2023
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
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صرحت المديرة التنفيذية لدى الأمم المتحدة لشؤون المرأة، سيما بحوث، أن مستوى العنف والدمار في غزة وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وسكان القطاع يصلون من أجل السلام، وإذا لم يتحقق، من أجل موت سريع والأطفال بين أذرعهم.
وأضافت بحوث، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه "أخبرتنا النساء في غزة أنهن يصلين من أجل السلام، وإذا لم يأتي السلام، فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن، لذا يجب أن نخجل جميعًا من أن أي أم، بغض النظر عن مكان وجودها".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن سكان غزة يواجهون الآن مستوى غير مسبوق من القسوة والدمار. ووفقا لها، في "كل ساعة تموت أمّان، وتموت سبع نساء كل ساعتين".
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
إعلام مصري: الهدنة في قطاع غزة تبدأ يوم 23 نوفمبر الساعة 10 صباحا
11:21 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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