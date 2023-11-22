https://sputnikarabic.ae/20231122/الأمم-المتحدة-مستوى-العنف-في-غزة-غير-مسبوق-والنساء-يصلين-من-أجل-الموت-السريع-والأطفال-بين-أذرعهن-1083394336.html

الأمم المتحدة: مستوى العنف في غزة غير مسبوق والنساء يصلين من أجل الموت السريع والأطفال بين أذرعهن

الأمم المتحدة: مستوى العنف في غزة غير مسبوق والنساء يصلين من أجل الموت السريع والأطفال بين أذرعهن

صرحت المديرة التنفيذية لدى الأمم المتحدة لشؤون المرأة، سيما بحوث، أن مستوى العنف والدمار في غزة وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وسكان القطاع يصلون من أجل... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T16:52+0000

2023-11-22T16:52+0000

2023-11-22T16:52+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وأضافت بحوث، خلال كلمة ألقتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه "أخبرتنا النساء في غزة أنهن يصلين من أجل السلام، وإذا لم يأتي السلام، فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن، لذا يجب أن نخجل جميعًا من أن أي أم، بغض النظر عن مكان وجودها".وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن سكان غزة يواجهون الآن مستوى غير مسبوق من القسوة والدمار. ووفقا لها، في "كل ساعة تموت أمّان، وتموت سبع نساء كل ساعتين".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231122/إعلام-مصري-الهدنة-في-قطاع-غزة-تبدأ-غدا-الساعة-10-صباحا-1083379817.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي