https://sputnikarabic.ae/20231122/البنتاغون-يكشف-حصيلة-الهجمات-على-قواته-بالعراق-وسوريا-1083360836.html
"البنتاغون" يكشف حصيلة الهجمات على قواته بالعراق وسوريا
"البنتاغون" يكشف حصيلة الهجمات على قواته بالعراق وسوريا
أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، مما... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T00:27+0000
2023-11-22T00:27+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت سينغ في مؤتمر صحفي إنه "منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات المسلحة الاميركية للهجوم حوالي 66 مرة"، مشيرة إلى أن 32 مرة وقعت في العراق و34 مرة في سوريا.وأضافت أن هناك 62 جريحا بين العسكريين الأميركيين.وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" توجيه ضربة ضد القوات "المدعومة من إيران" على حد تعبيرها، ردا على الهجوم الذي تعرضت له قواتها في قاعدة عين الأسد في العراق.وفي السياق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن بعض المسؤولين في البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الثاني-خلال-ساعات-طائرت-مسيرة-تدك-القاعدة-الأمريكية-في-حقول-نفط-جبسة-شرقي-سوريا-1083360023.html
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البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
"البنتاغون" يكشف حصيلة الهجمات على قواته بالعراق وسوريا
أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى إصابة 62 شخصا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت سينغ في مؤتمر صحفي إنه "منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات المسلحة الاميركية للهجوم حوالي 66 مرة"، مشيرة إلى أن 32 مرة وقعت في العراق و34 مرة في سوريا.
وأضافت أن هناك 62 جريحا بين العسكريين الأميركيين.
وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك" توجيه ضربة ضد القوات "المدعومة من إيران" على حد تعبيرها، ردا على الهجوم الذي تعرضت له قواتها في قاعدة عين الأسد في العراق.
وفي السياق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن بعض المسؤولين في البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.