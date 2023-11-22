https://sputnikarabic.ae/20231122/الكرملين-يعلق-على-اتفاق-الهدنة-بين-إسرائيل-وحماس-1083371958.html

الكرملين يعلق على اتفاق الهدنة بين إسرائيل و"حماس"

الكرملين يعلق على اتفاق الهدنة بين إسرائيل و"حماس"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يقيّم بشكل إيجابي الاتفاق بين الطرفين في غزة(إسرائيل وحركة "حماس")، وهذه هي الأخبار الجيدة... 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T09:58+0000

2023-11-22T09:58+0000

2023-11-22T09:58+0000

روسيا

العالم العربي

العالم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل كيف ينظر الكرملين إلى هذا الاتفاق: "إيجابي... هذه هي الأخبار الجيدة الأولى من غزة، منذ فترة طويلة جدًا. أنتم تعلمون أن روسيا، وفي الواقع، معظم دول العالم، دعونا جميعًا وعمليًا... إلى هدنة إنسانية، لأنه فقط على أساس مثل هذه التوقفات، يمكن بناء معالم معينة للمحاولات المستقبلية لتحقيق تسوية مستدامة لهذه المشكلة".ووافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار، لمدة أربعة أيام على الأقل.وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد قرار الحكومة، المتخذ في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وقال البيان: "تلتزم حكومة إسرائيل بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. الليلة، وافقت الحكومة على خطة المرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفًا - نساء وأطفال - على مدى أربعة أيام، خلالها ستكون هناك هدنة في القتال".وأضاف البيان: "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من التهدئة.. ستواصل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لاستعادة جميع المختطفين، وإكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجديد أي تهديد من غزة، لدولة إسرائيل".بدورها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة".

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روسيا, العالم العربي, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة