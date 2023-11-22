https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-لماذا-لا-يصدم-زعماء-العالم-من-قول-غوتيريش-بأن-غزة-تحولت-إلى-مقبرة-ضخمة-للأطفال-1083389744.html
بوتين: لماذا لا يصدم زعماء العالم من قول غوتيريش بأن غزة تحولت إلى "مقبرة ضخمة للأطفال"
بوتين: لماذا لا يصدم زعماء العالم من قول غوتيريش بأن غزة تحولت إلى "مقبرة ضخمة للأطفال"
تساءل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لماذا "لا يُصدم" زعماء العالم بعبارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن "غزة تحولت إلى مقبرة... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T13:46+0000
2023-11-22T13:46+0000
2023-11-22T14:40+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
منظمة الأمم المتحدة
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وجاء تصريح بوتين في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، مشيرا إلى المتحدثين السابقين الذين قالوا إنهم صدموا من "تصرفات روسيا في أوكرانيا والخسائر في الأرواح".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-يشارك-في-قمة-مجموعة-الـ20-فيديو--1083388912.html
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بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين التي تنظمها الهند اليوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني
بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين التي تنظمها الهند اليوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني
2023-11-22T13:46+0000
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روسيا, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة
بوتين: لماذا لا يصدم زعماء العالم من قول غوتيريش بأن غزة تحولت إلى "مقبرة ضخمة للأطفال"
13:46 GMT 22.11.2023 (تم التحديث: 14:40 GMT 22.11.2023)
تساءل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لماذا "لا يُصدم" زعماء العالم بعبارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن "غزة تحولت إلى مقبرة ضخمة للأطفال".
وجاء تصريح بوتين في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، مشيرا إلى المتحدثين السابقين الذين قالوا إنهم صدموا من "تصرفات روسيا في أوكرانيا والخسائر في الأرواح".
وأضاف بوتين: "أنا أفهم أنها عمليات قتالية، والخسائر في الأرواح لا يمكن إلا أن تكون صدمة، والانقلاب الدموي في أوكرانيا عام 2014، الذي أعقبه حرب نظام كييف ضد شعبه في دونباس، أليس هذا صادما؟ وإبادة السكان المدنيين في فلسطين وقطاع غزة اليوم، أليس الأمر صادما؟ أليس صادما أن يقوم الأطباء بإجراء عمليات على الأطفال، عمليات في البطن، باستخدام مشرط على جسد طفل دون تخدير؟ وحقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة صرح أن "غزة تحولت إلى مقبرة ضخمة للأطفال" أليس صادما؟".
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.