https://sputnikarabic.ae/20231122/جنرال-أوكراني-سابق-زيلينسكي-تحول-إلى-مزحة-للدول-الغربية-1083396915.html
جنرال أوكراني سابق: زيلينسكي تحول إلى مزحة للدول الغربية
جنرال أوكراني سابق: زيلينسكي تحول إلى مزحة للدول الغربية
صرّح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، اليوم الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية بأن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، غير قادر على حكم... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T18:59+0000
2023-11-22T18:59+0000
2023-11-22T18:59+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأوضح كريفونوس: "إنه لا يمثل على المسرح، بل يلعب دور رئيس البلاد، وهذا هو الفرق، ويطالب دائما بالتصفيق، لكن اللعبة العالمية انتهت بلمح البصر وتوقف التصفيق، ويجري تغيير الأدوار والمؤدين". وفقا للجنرال، حتى الأوكرانيين توقفوا عن أخذ خطابات رئيس الجمهورية على محمل الجد، ويرون أن قيادة البلاد لا تفعل شيئا لتحسين الوضع في أوكرانيا.وفقا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد تضطر أوكرانيا للتخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.كما قال وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن كييف تشعر بالقلق من أن الدول الغربية بدأت تشير إلى الحاجة إلى الحوار مع موسكو.وأشار الكرملين أيضا إلى أنه كلما أدركت أوكرانيا أنه لا توجد فرصة للنجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الاحتمالات لحل الوضع.
https://sputnikarabic.ae/20231122/استطلاع-ما-يقرب-من-نصف-الأمريكيين-يعتبرون-إنفاق-واشنطن-على-أوكرانيا-مفرطا-1083395892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
جنرال أوكراني سابق: زيلينسكي تحول إلى مزحة للدول الغربية
صرّح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، اليوم الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية بأن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، غير قادر على حكم البلاد بشكل صحيح.
وأوضح كريفونوس: "إنه لا يمثل على المسرح، بل يلعب دور رئيس البلاد، وهذا هو الفرق، ويطالب دائما بالتصفيق، لكن اللعبة العالمية انتهت بلمح البصر وتوقف التصفيق، ويجري تغيير الأدوار والمؤدين".
وفقا للجنرال، حتى الأوكرانيين توقفوا عن أخذ خطابات رئيس الجمهورية على محمل الجد، ويرون أن قيادة البلاد لا تفعل شيئا لتحسين الوضع في أوكرانيا.
وكتبت وسائل إعلام غربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يضعف.
وفقا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد تضطر أوكرانيا للتخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
كما قال وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن كييف تشعر بالقلق من أن الدول الغربية بدأت تشير إلى الحاجة إلى الحوار مع موسكو.
وأشار الكرملين أيضا إلى أنه كلما أدركت أوكرانيا أنه لا توجد فرصة للنجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الاحتمالات لحل الوضع.