https://sputnikarabic.ae/20231122/روساتوم-تستكمل-تنفيذ-مشروع-ضخم-في-القطب-الشمالي-1083394096.html

"روساتوم" تستكمل تنفيذ مشروع ضخم في القطب الشمالي

"روساتوم" تستكمل تنفيذ مشروع ضخم في القطب الشمالي

أعلنت شركة "روستوم" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، إنجاز مشروعها الذي استمر 10 سنوات لضمان السلامة البيئية للصناعة النووية. 22.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-22T16:38+0000

2023-11-22T16:38+0000

2023-11-22T16:38+0000

روسيا

سلاح روسيا

روساتوم

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أنجزت شركة "روساتوم" الحكومية مشروعا كبيرا في شمال غرب روسيا استمر لأكثر من 10 سنوات لضمان السلامة البيئية للصناعة النووية، وتم الانتهاء من التخلص من القاعدة التقنية العائمة "ليبسي"، التي وفرت تشغيل أول كاسحات جليد نووية والتي شكّل تخزينها للوقود النووي المستهلك لسنوات عديدة خطرا بيئيا كبيرا على المنطقة.وقالت "روساتوم" في بيان لها: "إن آخر حزمة من مقدمة القاعدة العائمة والتي تحتوي على شظايا السفينة التي تم تطهيرها قد أخذت مكانها في منشأة تخزين حجرة المفاعل الموجودة في منطقة جنوب سايدا".وقال نائب المدير العام لشركة "روساتوم" للهندسة الميكانيكية والحلول الصناعية، أندريه نيكيبيلوف، الذي تحدث في حدث رسمي مخصص لإكمال المشروع: "تتعهد الشركة بحل أصعب المهام البيئية، وإننا منخرطون في القضاء على الإرث النووي وإرث الإنتاج الصناعي السام، ونقوم بإنشاء بنية تحتية في البلاد لإدارة الإشعاع والنفايات الكيميائية".وأشار إلى أن العلماء النوويين الروس يقومون بشكل منهجي بتنظيف سواحل القطب الشمالي والشرق الأقصى من الأجسام الخطرة للإشعاع لأكثر من 20 عاما، والتخلص من الغواصات النووية التي تم إيقاف تشغيلها وسفن الدعم، "وبهذا المعنى، فإن اليوم هو يوم خاص بالنسبة لنا، إذ تم الانتهاء من أحد المشاريع البيئية البارزة للمؤسسة الحكومية، وهي تصفية قاعدة "ليبسي" العائمة، هناك جسم واحد أقل خطورة في القطب الشمالي".في منطقة مورمانسك، يتم تصدير الوقود النووي المستهلك كما هو مخطط له، إذ انخفض من عام 2002 إلى عام 2023 ، إجمالي حجم الوقود النووي المستهلك المتراكم بمقدار النصف. وأشارت الشركة إلى أنها تواصل تنظيف مياه القطب الشمالي والشرق الأقصى من الأجسام الخطرة للإشعاع. حتى الآن، تم التخلص من 202 غواصة نووية خرجت من الخدمة في البلاد. كما تمت إزالة جميع الوقود النووي المستهلك المتراكم من الشرق الأقصى.وتم بناء القاعدة العائمة "ليبسي" في عام 1934 في أحواض بناء السفن في نيكولاييف كوسيلة نقل منتظمة - حاملة الأخشاب (البضائع الجافة). ومع ذلك، لم يتم استخدامها أبدا للغرض المقصود منه. وخلال الحرب الوطنية العظمى (إبان الحرب العالمية الثانية)، كان لا بد من غمر الباخرة عندما هاجم النازيون، وبعد ذلك تم تسليمها إلى شركات بناء السفن في لينينغراد، الذين أكملوها في عام 1961 بقدرة مختلفة، وتم تجهيز السفينة بمرفق تخزين للوقود النووي المستهلك، وخزانات لجمع النفايات المشعة السائلة وتخزينها مؤقتا ومرافق الإنتاج لتنفيذ العمليات التكنولوجية باستخدام معدات المفاعلات.من عام 2012 إلى عام 2017 ، تم تفكيك قاعدة "ليبسي" العائمة تدريجيا، وتم التخلص من هذه الخردة المعدنية.

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