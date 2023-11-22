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https://sputnikarabic.ae/20231122/كوريا-الشمالية-تستأنف-جميع-الإجراءات-العسكرية-المعلقة-بموجب-الاتفاق-العسكري-مع-كوريا-الجنوبية-1083398732.html
كوريا الشمالية تستأنف جميع الإجراءات العسكرية المعلقة بموجب الاتفاق العسكري مع كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تستأنف جميع الإجراءات العسكرية المعلقة بموجب الاتفاق العسكري مع كوريا الجنوبية
قالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، يوم الخميس، إن بيونغ يانغ ستستأنف فوراً تنفيذ جميع الإجراءات العسكرية التي تم تعليقها بموجب اتفاق عام 2018 بين الكوريتين... 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T22:46+0000
2023-11-22T22:46+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الوزارة قولها: "سنسحب الإجراءات العسكرية التي اتخذناها لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في جميع المجالات مثل البر والبحر والجو، وسنضع قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متقدمة في المناطق الحدودية".وأضافت الوزارة أنها "لن تكون مقيدة" بالاتفاق بعد الآن، وحذرت سيول من "ثمن قاس" لقرار تعليق جزء من الاتفاق.وأمس الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ نفذت بنجاح إطلاق القمر الصناعي العسكري ماليغيونج-1 الذي أعلنت عنه سابقاً.كما أعلنت عن خطط لإطلاق عدة أقمار صناعية إضافية في "فترة قصيرة من الزمن". رداً على ذلك، قامت كوريا الجنوبية بتعليق جزء من اتفاق الكوريتين الشمالية والجنوبية العسكري لعام 2018 الهادف إلى تخفيف التوترات على شبه الجزيرة الكورية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/إعلام-كوريا-الشمالية-تعلن-عن-إطلاق-ناجح-لقمر-استطلاع-على-صاروخ-جديد-1083357519.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الشمالية تستأنف جميع الإجراءات العسكرية المعلقة بموجب الاتفاق العسكري مع كوريا الجنوبية

22:46 GMT 22.11.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSالقوات العسكرية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
القوات العسكرية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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قالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، يوم الخميس، إن بيونغ يانغ ستستأنف فوراً تنفيذ جميع الإجراءات العسكرية التي تم تعليقها بموجب اتفاق عام 2018 بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الوزارة قولها: "سنسحب الإجراءات العسكرية التي اتخذناها لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في جميع المجالات مثل البر والبحر والجو، وسنضع قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متقدمة في المناطق الحدودية".
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
إعلام: كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق ناجح لقمر استطلاع على صاروخ جديد
أمس, 18:10 GMT
وأضافت الوزارة أنها "لن تكون مقيدة" بالاتفاق بعد الآن، وحذرت سيول من "ثمن قاس" لقرار تعليق جزء من الاتفاق.
وأمس الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ نفذت بنجاح إطلاق القمر الصناعي العسكري ماليغيونج-1 الذي أعلنت عنه سابقاً.
كما أعلنت عن خطط لإطلاق عدة أقمار صناعية إضافية في "فترة قصيرة من الزمن". رداً على ذلك، قامت كوريا الجنوبية بتعليق جزء من اتفاق الكوريتين الشمالية والجنوبية العسكري لعام 2018 الهادف إلى تخفيف التوترات على شبه الجزيرة الكورية.
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